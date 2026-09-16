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Republička izborna komisija (RIK) donela je večeras rešenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u AP Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i dopunu odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2.500, odnosno manje od 100 birača.

Sednici prisustvuje 21 član RIK-a, a za doneta rešenja i dopunu odluke glasali su svi prisutni.

U raspravi oko prve tačke dnevnog reda član RIK-a Vladimir Dragaš predložio je da se odluka o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2.500, odnosno manje od 100 birača, koja je juče doneta, izmeni tako što bi se jedno biračko mesto na opštini Zvezdara, koje je juče dobilo saglasnost, ipak izostavi sa spiska.

Taj predlog nije dobio većinu potrebnih glasova. U nastavku sednice članovi RIK-a raspravljaju o prigovorima birača, prenose mediji pisanja Tanjuga.

Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji zakazani su za 25. oktobar.

Kurir.rs

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