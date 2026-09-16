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Predstavnici izborne liste Stranke pravde i pomiranja (SPP) "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje“ predali su danas Republičkoj izbornoj komisiji listu sa 250 kandidata za narodne poslanike, sa oko 7.000 prikupljenih potpisa podrške građana.

Potpise podrške za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima raspisanim za 25. oktobar u RIK doneo je predsednik SPP Usame Zukorlić sa saradnicima iz stranke.

Oni će na izborima nastupati kao manjinska lista.

Zukorlić je za medije izjavio da se na listi kandidata te stranke nalazi više od 50 odsto žena.

"Zahvaljujem velikom broju ljudi, hiljadama potpisa, koji su dali podršku našoj listi. Zahvaljujem našim aktivistima i omladini koja je vrijedno i aktivno radila da ovako brzo predamo listu. Zadovoljstvo mi je da kažem da po prvi put predajemo listu na kojoj se nalazi više od pola žena", rekao je Zukorlić.

Naveo je da očekuje da SPP bude najjača bošnjačka stranka koja će donositi rezultate svim delovima Srbije gde žive nacionalne zajednice i svi koji podržavaju SPP.

Za proglašenje liste sa statusom liste nacionalne manjine potrebno je najmanje 5.000 pravno valjanih potpisa.