"KAKO ĆETE DA SE BORITE ZA SRBIJU KAD SE PLAŠITE RAZGOVORA?" Vučić spreman za TV duel sa prvim na tzv. studentskoj listi: Neka narod vidi ko zna šta radi!
"Kako ćete da se borite za Srbiju kada se toliko plašite običnog razgovora? Ja sam borac. Ne bojim se i ne odustajem. Za Srbiju ću uvek stajati uspravno i boriti se do poslednjeg daha", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.
- Oni doneli su odluku. I kad budem rekao: "Evo, hoću da izađem na duel sa prvim na njihovoj listi", ja hoću. Njihov odgovor će biti: "Ne može, nama nije važno." Njima nije važno. Sve suprotno osnovnim demokratskim principima i načelima. Kako god da se zovu, i koga god da su stavili, koga god da su oni doneli odluku, ja sam spreman. Da idem, pa neka narod vidi ko bolje poznaje državu i ko zna šta bi pre uradio u ovoj zemlji - rekao je predsednik.
I zaista, predsednik Vučić džentlmenski je ponudio televizijski duel prvom kandidatu na studentsko-blokaderskoj listi Iliji Srdanoviću, ali je Srdanović to glatko odbio preko blokaderskog Danasa, nakon čega ga je Vučić rasturio rekavši da je samo želeo pred građanima da sučele programe, rezultate i vizije za budućnost Srbije.
Kurir.rs