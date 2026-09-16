"Kako ćete da se borite za Srbiju kada se toliko plašite običnog razgovora? Ja sam borac. Ne bojim se i ne odustajem. Za Srbiju ću uvek stajati uspravno i boriti se do poslednjeg daha", izjavio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić .

- Oni doneli su odluku. I kad budem rekao: "Evo, hoću da izađem na duel sa prvim na njihovoj listi", ja hoću. Njihov odgovor će biti: "Ne može, nama nije važno." Njima nije važno. Sve suprotno osnovnim demokratskim principima i načelima. Kako god da se zovu, i koga god da su stavili, koga god da su oni doneli odluku, ja sam spreman. Da idem, pa neka narod vidi ko bolje poznaje državu i ko zna šta bi pre uradio u ovoj zemlji - rekao je predsednik.