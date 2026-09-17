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Republička izborna komisija (RIK) donela je večeras rešenja o obrazovanju lokalnih izbornih komisija u stalnom sastavu za Prištinu, Gnjilane, Goru, Kosovsku Mitrovicu i Peć u AP Kosovo i Metohija za sprovođenje izbora za narodne poslanike, kao i dopunu odluke o davanju saglasnosti za određivanje biračkog mesta sa više od 2.500, odnosno manje od 100 birača.

RIK je večeras odbacio sve prigovore koje su podneli birači povodom proglašenja liste Srpske napredne stranke "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Kako su navodi u prigovoru jednog od birača Zorana Gavrilovića, lista SNS-a nosi naziv koji sadrži ime aktuelnog predsednika Aleksandra Vučića, prvog na toj listi, koji i dalje obavlja javnu funkciju, a iste prigovore su podnela još tri birača.

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević istakao je da nigde u zemljama Evropske unije, osim u Hrvatskoj, nema zabrane kandidature, a da je tako i u Srbiji.