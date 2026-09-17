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Milo Lompar, čovek za kome se mesecima spekulisalo da će biti na blokaderskoj listi, sada se oglasio i otkrio novi veliki sukob u redovima blokadera.

On je u emisiji "Bez pardona" podsetio na reči Bojana Pajtića iz oktobra 2025. godine, koji je tada rekao da "na studentskoj listi neće biti neke ličnosti za koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti".

- Dakle, on u tom trenutku kaže šta će se dogoditi. Odakle on to zna? Reč je o oktobru 2025. godine. Da bi u septembru 2026. godine, u intervjuu televizije N1, on rekao da je zadovoljan zato što na listi nema ličnosti koje su izazivale kontroverze u javnosti. Sada, ovo prvo je, dakle, obećanje, ovo drugo je ispunjenje - objasnio je Lompar.

Milo Lompar, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, podseća da je on posle protesta na Vidovdan 2025. godine označen kao "osoba koja izaziva kontroverze".

- Dakle, ja vam nikakvu sada neku zavereničku priču ne iznosim, nego vam kažem: ovi su rekli da sam ja taj koji izaziva kontroverze. Tri meseca posle toga je Pajtić rekao da takvih neće biti, i kad je sad lista izašla, on je rekao: "Takvih nema" i ja sam zbog toga zadovoljan. Saberite to, ta tri iskaza, i vi tačno vidite, pod jedan, da on na sebe preuzima nešto, da procenjuje, da govori, i tako dalje. Zašto - pita Lompar.

Lompar kaže da veruje da bi bilo najbolje da se na listi uspostavi ravnoteža.

- Znači, to je prva stvar. Druga stvar: on se direktno aluzijama okreće prema meni, i to je potpuno jasno i potpuno očigledno. Prema tome, to je ono što ja mogu da kažem u vezi sa tim uticajem o kome je reč. Da ne govorim o tome da je kompletna nemačka scena, Dojče Vele, Frankfurter Alemajne Cajtung, u više navrata, i hajde da upotrebim jedan kolokvijalni izraz, targetirala moje ime, i da je to nešto što je bilo u tom sadejstvu - rekao je on.

On je ponovo govorio o "naređivačkom" tonu Bojana Pajtića.