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Štaviše, Lompar je bio jasan od prve izrekavši takav stav čime je očigledno došlo do tektonskih kolebanja i velikog preokreta u blokaderskom pokretu.

Foto: X printscreen

Podsetimo, Lompar, koji je profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, vetiran je s tzv. studentske liste, a sad je javno odbio da podrži blokadere.

- Pa, ne bih, odgovorio je na pitanje voditelja da li bi, hipotetički, pristao da održi govor u susret izborima ukoliko bi ga "studenti pozvali", Lompar je pojasnio da to ne bi učinio.

– Ne bih pristao, zato što, jednostavno rečeno, uspeh njihov treba da iznesu oni koji su na listi. Oni su njihova adresa, oni su njihova imena i oni moraju da iznesu njihov uspeh. Nema nikoga drugoga ko taj uspeh može da iznese - rekao je Lompar gostujući u emisiji „Bez pardona“.

"Nisam ja ništa potpisao"

Voditelj ga je potom upitao i da pojasni jedan svoj citat koji glasi: "Ja sam svoje stavove dosledno zastupao sve vreme dok sam podržavao studentski protest, i ni milimetar od njih nisam odstupio.

Potom ga je upitao:

- To podržavao to je negde...

A Lompar ovako odgovorio:

- To znači do trenutka dok se izjašnjavam. Sada se ne izjašnjavam više o tome. To znači od kad je izbio ceo taj protest, kad sam se ja među prvima, ako ne i prvi, u Utisku nedelje pre fakulteta, pre svih, izjasnio. Pa do trenutka kad se izjašnjavam, to je sve prošlo vreme, i ja se u tom prošlom vremenu izjašnjavam. Od tog trenutka se ne izjašnjavam.

- Čak je bio... ima izvestan tviter nalog koji postoji a ja sam barem desetinu puta, uključujući Utisak nedelje, rekao da ja nemam nikakav Tviter nalog, da nemam ni Fejsbuk, da nemam ništa što se pojavljuje pod mojim imenom. Ja to ne koristim. I tamo su mi - poslao mi jedan prijatelj koji se ljuti na mene što nemam tviter nalog, gde je napisano da sam ja potpisao.

- Nisam ja ništa potpisao. Prema tome, to je lažna vest. I taj moj prijatelj je rekao: "Evo, i ja ću da vam vodim", pošto je mlađi od mene, pa mi govori: "I vi, ja ću da vam vodim tviter, samo da ugasimo taj."

- Evo, ja i u ovoj emisiji kažem: to nije moje, može odmah da se ugasi, što se mene tiče, zaključio je Lompar.