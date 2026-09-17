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Specijalizovano veće Kosova u Hagu osudilo je četvoricu bivših vođa tzv. OVK Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Kadrija Veseljija i Redžepa Seljimija na ukupno 81 godinu zatvora. Istovremeno, oslobođeni su dela optužbi za ratne zločine, kao i optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistva i prisilne nestanke kao zločine protiv čovečnosti, jer, kako je navedeno u presudi, pojedine optužbe nisu dokazane van razumne sumnje ili određeni događaji nisu bili u nadležnosti tog suda.

A šta ova presuda pokazuje, kakva je poruka poslata, ali i šta znači za KiM i Srbiju, za emisiju "Redakcija", govorili su Srbobran Radić, pukovnik u penziji i Miroslav Španović, pukovnik u penziji i predsednik Odbora za bezbednost Skupštine Vojvodine.

Presudu četvorici bivših komandanata tzv. OVK komentarisao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, poručivši da "srpski narod nema razloga ni da se raduje ni da tuguje", već da treba strpljivo sačekati i razumeti poruke koje su stigle iz Haga. O tome kako treba tumačiti presudu i kakve poruke ona šalje, komentarisao je Radić.

- Poručeno je da je srpski narod i dalje remetilački faktor. Ono što ovde nedostaje, a ključno je, jeste optužnica i osuda za zločin protiv čovečnosti. Jer, pazite, imate mnogo nedoumica i širokih dilema. S jedne strane, vršili su prisilno zlostavljanje, lišavanje slobode, ubistva i sve ono, a s druge strane, onda to ne stavite pod onu kapu "zločina protiv čovečnosti". Postavlja se ozbiljno pitanje: je li to samo protiv čovečnosti onih koji su branili svoj narod i svoju zemlju, poput našeg generala i heroja Ratka Mladića i sličnih naših heroja? Dakle, tu je pitanje - rekao je Radić.

Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji Foto: Kurir Televizija

"Postoje dva ili tri scenarija"

Govoreći o mogućem daljem toku postupka, ukazao je na nekoliko scenarija koji bi mogli uslediti.

- Ono što mene isto interesuje jeste da li će ovo zaista biti farsa poput događaja sa generalima u Hrvatskoj, koji su na kraju oslobođeni. Bojim se i tog scenarija. Znate, imate ovde u narednom periodu dva ili tri scenarija. Prvi je da se potvrdi ovo. Ako se potvrdi, to znači da je jedina istina koja će izbiti na površinu u svetskoj javnosti jeste da je UČK, odnosno takozvana Oslobodilačka vojska Kosova, bila teroristička. Bez obzira na to što su Amerikanci nakon nekoliko meseci prvo proglasili terorističkom organizacijom, a posle toga, naravno, oslobodilačkom organizacijom, i onda uputili tamo svog savremenog čoveka koji je trebalo da radi sve protiv srpskog naroda i srpske države, a to je bio Holbruk i ostali - kaže on.

Španović je govorio o reakcijama na presudu u Hagu, posebno se osvrnuvši na demonstracije i poruke koje su nakon izricanja kazni stigle iz Prištine i regiona.

- Prvo bih se osvrnuo na ono što ste rekli na početku i što smo videli - na demonstracije koje su se desile u Hagu, napad na policiju, skakanje po vozilima kod Euleksa u Prištini, odnosno u Kosovu Polju. Znate, Albanci su na to naviknuti, oni su u tome uvežbani. Demokratska, pod znakom navoda, Evropa vežbala je Albance u tome - protiv srpske policije, protiv srpske vojske, protiv srpskog naroda uopšte. Njima je sve dozvoljeno. I sada se čudimo: zašto oni tako misle? Pa misle zato što ih je Evropa na to navikla. Druga stvar, ovo što se dešava je uopšte sramno, kao i saopštenja ovih političara, posebno političara iz okruženja, kada imate takve konstatacije. U najmanju ruku, svi su postali aktuelni branioci Tačija, Krasnićija i ostalih, koje smatraju teroristima i zločincima - izjavio je.

Miroslav Španović, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

- Uopšte, ova presuda za Srbiju znači da se prvi put jasno i glasno kaže da je na Kosovu bio terorizam. A onda se dešava da ta teroristička organizacija - ja to kažem - predstavlja medijsku imperiju Zapada, koja je sebi dozvolila da ima pravo da laže i to zvanično dozvolila sebi 1999. godine. Ako je za njih bio legitiman cilj rodilište u Beogradu, Televizija Beograd, onda je za njih sve bilo dozvoljeno. E, sad se stvari naglo okreću. Znate, ovo što su Tači, Krasnići i ovaj Ljuljan dobili, to je minimalno. Za zločine koje su napravili, to je minimalno. Apsolutno je strašno što sve ono što je izostavljeno obuhvata i period od dolaska KFOR-a, kada su, nažalost, oni najviše zla naneli, najviše ljudi proterali, najviše ljudi ubili i najviše Srba maltretirali. Baš dolaskom KFOR-a, jer im je KFOR bio obezbeđenje za sve te radnje, da ne moraju da se plaše. A ne mogu da odgovaraju zato što tada više nije bio rat i tu je bila međunarodna zajednica. Hag, koji je formirao sud u Hagu, ne može sam sebi da sudi - za jutarnji program Kurir televizije, objasnio je Španović.

03:56 Pukovnici za Kurir televiziju analizirali poruke i reakcije nakon izricanja presude OVK u Hagu: "Ovo je minimalna kazna za zločine koje su napravili" Izvor: Kurir televizija

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