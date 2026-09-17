Slušaj vest

Profesor Milo Lompar jasno je stavio do znanja da ne namerava da učestvuje u izbornoj kampanji Studentske liste, a na pitanje da li će podržati takozvanu studentsku listu, Lompar je eksplicitno rekao da je jedan od razloga što neće da se izjasni po tom pitanju mišljenje "grupacije iz Novog Pazara".

- Rekao sam već da se o tom pitanju ne bih izjašnjavao, zato što je moja ličnost došla u unakrsno dejstvo sukobljenih strana, i šta god bih rekao moglo bi se tumačiti kao da je rečeno sa namerom da se nanese šteta studentskom pokretu, a ja bih to da izbegnem. Kao što bih izbegao mogućnost da eventualno zbog hipotetički nekog mog iskaza koji bi bio protumačen pozitivno neko iz grupacije iz Novog Pazara naprimer napusti listu ili tako neku štetu napravi - rekao je on.

Foto: Printscreen/Youtube

Značajan deo Lomparovog gostovanja odnosio se na Bojana Pajtića i pitanje njegovog uticaja na formiranje Studentske liste.

Lompar je podsetio na intervju koji je Pajtić dao listu "Radar", a koji je 19. oktobra 2025. godine prenela "Nova srpska politička misao".

- On tu kaže: "Na studentskoj listi neće biti neke ličnosti koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti" - naveo je Lompar.

Zatim je postavio pitanje koje, prema njegovom tumačenju, predstavlja suštinu cele priče:

- Dakle, on u tom trenutku kaže šta će se dogoditi. Odakle on to zna? Odakle on to zna? Reč je o oktobru 2025. godine.

Da je Lompar i ranije upravo na taj način tumačio Pajtićevu izjavu vidi se i iz teksta koji je sam objavio, u kojem je podsetio da je Pajtić još u oktobru 2025. govorio da neka imena koja su se pominjala u javnosti neće biti na listi jer ih studenti smatraju kontroverznim.

Lompar je u emisiji povezao tu izjavu sa načinom na koji je on sam ranije predstavljan u delu medija.

- Mene je Slobodna Evropa odredila, posle Vidovdanskog govora, kao osobu koja izaziva kontroverze - rekao je Lompar.

On je potom naveo da je Pajtić, nakon objavljivanja liste, izrazio zadovoljstvo zbog toga što se na njoj, kako je rekao Lompar, nisu našle ličnosti koje su izazivale kontroverze.

Za Lompara, ta dva Pajtićeva nastupa predstavljaju politički kontinuitet.