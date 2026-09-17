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Traktor je jedan od simbola rada i truda i uvek moramo kao država pomoći našim zemljoradnicima, poručio je lider SNS Miloš Vučević kad je seo u moćnu mašinu.

Vučević je juče obišao beogradsku opštinu Čukarica i naselje Železnik gde je razgovarao s domaćinom Nenadom koji obrađuje 700 hektara zemlje i njegovim kolegama.

Dodao je i da je razgovarao o položaju poljoprivrednika, državnim subvencijama i "svemu što moramo dodatno da unapredimo kako bi podrška stigla do onih koji vredno rade i hrane Srbiju".

- Naš plan je jasan — rast BDP-a od 4% u 2027. godini. To nije samo statistički podatak. To znači veće plate i penzije, više novca za puteve i pruge, nove vrtiće, škole, domove zdravlja i bolnice, snažniju vojsku i sigurniju budućnost svake porodice.

Blokade i nestabilnost imaju cenu koju plaća svaki građanin. Zato dobro razmislite kome dajete poverenje — država nije igračka, a izbori nisu igra. Samo ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje! Aleksandar Vučić ujedinjuje Srbiju!, poručio je Vučević.

Kurir.rs

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