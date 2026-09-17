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Ovog puta jedan od blokaderskih blamova i podmetačina razotkrio je profesor Filološkog fakulteta Milo Lompar, dojučerašnja uzdanica blokadersko-studentske liste s koje je, kako se pominje u medijima, vetiran.

Tako je u javnost isplivalo, odnosno Lompar ga je javno izneo, saznanje da su blokaderi sa lažnog X (Tviter) naloga pod njegovim imenom objavili da im je on potpisao listu - što on sad demantuje i kaže: Nisam ja nista potpisao!

Gostujući u emisiji „Bez pardona“ voditelj je Lompara upitao da pojasni jedan svoj citat koji glasi: "Ja sam svoje stavove dosledno zastupao sve vreme dok sam podržavao studentski protest, i ni milimetar od njih nisam odstupio.

Potom ga je upitao:

- To podržavao to je negde...

A Lompar mu je ovako odgovorio:

- To znači do trenutka dok se izjašnjavam. Sada se ne izjašnjavam više o tome. To znači od kad je izbio ceo taj protest, kad sam se ja među prvima, ako ne i prvi, u Utisku nedelje pre fakulteta, pre svih, izjasnio. Pa do trenutka kad se izjašnjavam, to je sve prošlo vreme, i ja se u tom prošlom vremenu izjašnjavam. Od tog trenutka se ne izjašnjavam.

"Nisam ja ništa potpisao. Prema tome, to je lažna vest"

- Čak je bio... ima izvestan tviter nalog koji postoji a ja sam barem desetinu puta, uključujući Utisak nedelje, rekao da ja nemam nikakav Tviter nalog, da nemam ni Fejsbuk, da nemam ništa što se pojavljuje pod mojim imenom. Ja to ne koristim. I tamo su mi - poslao mi jedan prijatelj koji se ljuti na mene što nemam tviter nalog, gde je napisano da sam ja potpisao.

- Nisam ja ništa potpisao. Prema tome, to je lažna vest. I taj moj prijatelj je rekao: "Evo, i ja ću da vam vodim", pošto je mlađi od mene, pa mi govori: "I vi, ja ću da vam vodim tviter, samo da ugasimo taj."

- Evo, ja i u ovoj emisiji kažem: to nije moje, može odmah da se ugasi, što se mene tiče, zaključio je Lompar.