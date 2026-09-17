VUČIĆ POKLOPIO N1 I ŽAKLINU TATALOVIĆ! Predsednik podsetio na sve laži blokaderskih medija: Ja sam častan čovek koji je verno služio Srbiji! (VIDEO)
- Vučić je istakao da N1 i druge blokaderski mediji godinama plasiraju neistine o Jovanjici, zvučnom topu i 'Sarajevo safariju'.
- Na pitanje Žakline Tatalović odgovorio je da pakuje svoje stvari i da je častan čovek koji je verno služio Srbiji.
Na zvaničnom profilu Srpske napredne stranke na društvenoj mreži Iks objavljen je snimak u kojem predsednik Srbije Aleksandar Vučić navodi sve neistine koje su blokaderi i blokaderski mediji plasirali godinama protiv njega.
Naime, predsednik se osvrnuo na izveštavanje blokaderske "N1" i istakao da su putem svojih vesti lagali o "Jovanjici", o "zvučnom topu", o "Sarajevo safariju", o kriminalnim dosijeima ljudi, dok su zaboravljali kriminalne dosijee ljudi liste na kojoj, kako je rekao, zamalo da se i oni nađu.
- Ali eto, nesrećnim ishodom ili silom prilika, niste se našli na toj listi. Ja pakujem sve svoje stvari odavde i kao častan čovek, koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje. Ne vezujem se za prostor, ja se vezujem za ljude i verujem u ljude Srbije, da će prepoznati one koje verno i odano služe svojoj otadžbini i one koje sve čine protiv interesa njihove otadžbine - istakao je Vučić Vučić je odgovarajući na pitanje novinarke sa blokaderske N1 Žakline Tatalović koja je pitala predsednika Srbije "da li će sa Andrićevog venca poneti samo knjige ili Ćacilend i ljude koje imaju kriminalne dosije".
Kurir Politika