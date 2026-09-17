Naime, predsednik se osvrnuo na izveštavanje blokaderske "N1" i istakao da su putem svojih vesti lagali o " Jovanjici ", o " zvučnom topu ", o " Sarajevo safariju ", o kriminalnim dosijeima ljudi, dok su zaboravljali kriminalne dosijee ljudi liste na kojoj, kako je rekao, zamalo da se i oni nađu.

- Ali eto, nesrećnim ishodom ili silom prilika, niste se našli na toj listi. Ja pakujem sve svoje stvari odavde i kao častan čovek, koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje. Ne vezujem se za prostor, ja se vezujem za ljude i verujem u ljude Srbije, da će prepoznati one koje verno i odano služe svojoj otadžbini i one koje sve čine protiv interesa njihove otadžbine - istakao je Vučić Vučić je odgovarajući na pitanje novinarke sa blokaderske N1 Žakline Tatalović koja je pitala predsednika Srbije "da li će sa Andrićevog venca poneti samo knjige ili Ćacilend i ljude koje imaju kriminalne dosije".