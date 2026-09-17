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Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka je, nakon odustajanja od učešća na izborima pod pritiskom blokadera, nastavio da se pravda zbog tog svog poteza.

- Izbor je bio veoma lak. Dakle mi smo se spremali za izbore dok nismo videli listu. Onog trenutka kada smo videli listu mi smo se odlučili da tu listu podržimo. I to je to - rekao je on.

Jovanović je, na pitanje kakva je bila situacija u Ekološkom ustanku i da li se kolebao po pitanju podške tzv. studentskoj listi, rekao sledeće:

- Ja sam inače vatren u svemu što radim. Ja dolazim iz šume, sa trgova i terena, i to ću nastaviti da radim. Dakle nisam se kolebao, prosto sam hteo da vidim kako izgleda ta lista i kakva je tu atmosfera.

On je istakao da ne sudi nikome, i da ovde postoji "gomila sudija počev od toksične tviter zajednice".

- Na sve strane sve sudije i svako svakom sudi i meri svaku reč. Ja nisam taj, od mene to nećete čuti. Svako ima pravo da podrži, da izađe na izbore ili da ne izađe na izbore. Ovo je slobodna zemlja - rekao je on.

Jovanović je zatim održao i lekciju svojoj blokaderskoj sabraći, govoreći vrlo realno o predsedniku Aleksandru Vučiću.

- Da ne potcenjujemo Aleksandra Vučića, svi znamo da je reč o apsolutno magu ovog svog posla. Cilj mu je da ostane na vlasti. Dakle on ima svoje homogeno biračko telo, i on računa na sve to što je računao i do sada. Nemojte da potcenjujete te ljude. I nemojmo da te ljude gledamo kao niža bića - rekao je Ćuta.

Kaže da ne želi da učestvuje u omalovažavanju ljudi koji podržavaju politiku predsednika Vučića.