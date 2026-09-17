OVAKO SE ĆUTA PRAVDA ZBOG UTAPANJA U "STUDENTSKU" LISTU: Popustio pred pritiscima! Održao i lekciju sabraći blokaderima - Aleksandar Vučić je MAG SVOG POSLA
- Aleksandar Jovanović Ćuta kaže da je Ekološki ustanak podržao listu čim ju je video, uz poruku da se nije kolebao oko tog poteza.
- Poručuje da svako ima pravo da izađe na izbore ili ne, a kritikuje 'toksičnu tviter zajednicu' i stalne sukobe među blokaderima.
- Upozorava da se Aleksandar Vučić ne sme potceniti, jer ima homogeno biračko telo.
Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka je, nakon odustajanja od učešća na izborima pod pritiskom blokadera, nastavio da se pravda zbog tog svog poteza.
- Izbor je bio veoma lak. Dakle mi smo se spremali za izbore dok nismo videli listu. Onog trenutka kada smo videli listu mi smo se odlučili da tu listu podržimo. I to je to - rekao je on.
Jovanović je, na pitanje kakva je bila situacija u Ekološkom ustanku i da li se kolebao po pitanju podške tzv. studentskoj listi, rekao sledeće:
- Ja sam inače vatren u svemu što radim. Ja dolazim iz šume, sa trgova i terena, i to ću nastaviti da radim. Dakle nisam se kolebao, prosto sam hteo da vidim kako izgleda ta lista i kakva je tu atmosfera.
On je istakao da ne sudi nikome, i da ovde postoji "gomila sudija počev od toksične tviter zajednice".
- Na sve strane sve sudije i svako svakom sudi i meri svaku reč. Ja nisam taj, od mene to nećete čuti. Svako ima pravo da podrži, da izađe na izbore ili da ne izađe na izbore. Ovo je slobodna zemlja - rekao je on.
Jovanović je zatim održao i lekciju svojoj blokaderskoj sabraći, govoreći vrlo realno o predsedniku Aleksandru Vučiću.
- Da ne potcenjujemo Aleksandra Vučića, svi znamo da je reč o apsolutno magu ovog svog posla. Cilj mu je da ostane na vlasti. Dakle on ima svoje homogeno biračko telo, i on računa na sve to što je računao i do sada. Nemojte da potcenjujete te ljude. I nemojmo da te ljude gledamo kao niža bića - rekao je Ćuta.
Kaže da ne želi da učestvuje u omalovažavanju ljudi koji podržavaju politiku predsednika Vučića.
- Bez njegovih glasača nema promena. To je osnovni problem. Kakvi smo mi jedni prema drugima. Kao što vidite, kod Vučića nema podela. I za razliku od nas, tu mislim i na opoziciju i aktivizam, zato je on na vlasti. On je homogen, kod njega nema iskakanja - naglasio je on, i naglasio razliku između SNS i blokadera, gde se stalno pojavljuju određene podele.