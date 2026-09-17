Politika
"STUDENTSKA LISTA NIJE STRANKA... JEDNOUMLJE NIJE DEMOKRATIJA" Ponoš opleo po blokaderima, otkrio zašto izlazi na izbore
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Predsednik stranke "Srbija centar" Zdravko Ponoš rekao je za blokaderske medije da će ta stranka izaći na izbore.
Ponoš kaže da izlaze na izbore i da treba pitati one stranke koje su odlučile da ne izađu na izbore zašto su to odlučili.
- Studentska lista nije stranka, a Srbija mora da bude višestranačka demokratija. Jednoumlje nije demokratska atmosfera - kaže on.
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