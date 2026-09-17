Slušaj vest

Studentska lista želi da se predstavlja kao simbol neke nove Srbije, ali njeni promotivni materijali otkrivaju šta se sve u sopstvenom identitetu sakriva, baca u senku i čega se njeni zagovornici snažno odriču

Na fotografijama kojima reklamiraju Studentsku listu, navijači ove političke opcije, koja će na izborima biti pod rednim brojem tri na glasačkom listiću, uredno pokazuju broj tri, ali to "tri" pažljivo oblikuju tako da ni po čemu ne podseća na prepoznatljivi srpski pozdrav sa tri prsta!

Kao da je problem upravo u onome što tri prsta predstavljaju.

Tri prsta nisu nikakav komplikovan ili tajanstveni gest. Reč je o pozdravu pri kojem se podigne ruka sa ispruženim palcem, kažiprstom i srednjim prstom, dok su ostali prsti savijeni. To gotovo svakodnevno možemo videti kod ponosnih sportista Srbije, bilo da su u Srbiji ili van nje. U srpskoj tradiciji i javnoj upotrebi taj gest postao je jedan od prepoznatljivih simbola srpskog nacionalnog identiteta, iako je njegovo značenje i istorijska upotreba kroz vreme imala različite interpretacije.

Foto: Printscreen

I zato je zanimljiv prizor na fotografijama koje objavljujemo: trojka može, ali tri prsta ne može. Broj koji im je potreban za izbornu promociju očigledno nije sporan. Sporno je ono što bi ta ista tri podignuta prsta mogla da simbolizuju.

Foto: Printscreen

Ako već žele da predstavljaju "snagu mladosti", bilo bi logično očekivati da se ta mladost ne stidi sopstvene zemlje, njenih simbola i identiteta. Umesto toga, dobili smo svojevrsnu koreografiju u kojoj se srpski pozdrav izbegava, a broj tri pokazuje na način koji treba da bude što udaljeniji od njega.