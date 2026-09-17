Autonomaška Liga socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani (LSV) odlučila je da podrži "studentsku listu" na predstojećim parlamentarnim izborima, ali će, po svemu sudeći, "studenti" očigledno morati da vrate dug oduzimanjem srpskog državljanstva svakom Srbinu i Srpkinji koji imaju dvojno državljanstvo, ali ne žive u Srbiji. LSV je najavila i da će tražiti trajnu zabranu ulaska u zemlju svim građanima Srbije koji imaju dvojno državljanstvo, a koji pristanu, kako su naveli, da budu "saučesnici u režimskoj izbornoj krađi".