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Autonomaška Liga socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani (LSV) odlučila je da podrži "studentsku listu" na predstojećim parlamentarnim izborima, ali će, po svemu sudeći, "studenti" očigledno morati da vrate dug oduzimanjem srpskog državljanstva svakom Srbinu i Srpkinji koji imaju dvojno državljanstvo, ali ne žive u Srbiji. LSV je najavila i da će tražiti trajnu zabranu ulaska u zemlju svim građanima Srbije koji imaju dvojno državljanstvo, a koji pristanu, kako su naveli, da budu "saučesnici u režimskoj izbornoj krađi".

2026-09-17 11_18_42-LSV-Vojvođani za oduzimanje dvojnog državljnstva - Politika - Dnevni list Danas.png
Foto: Printscreen Danas

 - Pravo na glas nije oružje za opstanak diktature. Nećemo dozvoliti da uvozni glasači i fiktivne migracije kroje sudbinu onih koji zapravo žive, rade i plaćaju porez u ovoj zemlji - navela je LSV u saopštenju.

Ta stranka poručila je da će "odlučno i svim pravnim i građanskim sredstvima sprečiti" izbornu krađu i odbraniti svaki glas.

Kurir Politika

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