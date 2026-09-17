AUTONOMAŠKI PAKT PROTIV SRBA! LSV-Vojvođani stala uz studentsku listu, pa iznela SKANDALOZAN ZAHTEV: Hitno oduzeti državljanstvo svima koji ne žive u Srbiji!
- LSV Vojvođani potvrdili su podršku studentskoj listi na predstojećim parlamentarnim izborima.
- Stranka je najavila da će tražiti oduzimanje državljanstva i zabranu ulaska za građane Srbije sa dvojnim državljanstvom koji ne žive u zemlji.
Autonomaška Liga socijaldemokrata Vojvodine - Vojvođani (LSV) odlučila je da podrži "studentsku listu" na predstojećim parlamentarnim izborima, ali će, po svemu sudeći, "studenti" očigledno morati da vrate dug oduzimanjem srpskog državljanstva svakom Srbinu i Srpkinji koji imaju dvojno državljanstvo, ali ne žive u Srbiji. LSV je najavila i da će tražiti trajnu zabranu ulaska u zemlju svim građanima Srbije koji imaju dvojno državljanstvo, a koji pristanu, kako su naveli, da budu "saučesnici u režimskoj izbornoj krađi".
- Pravo na glas nije oružje za opstanak diktature. Nećemo dozvoliti da uvozni glasači i fiktivne migracije kroje sudbinu onih koji zapravo žive, rade i plaćaju porez u ovoj zemlji - navela je LSV u saopštenju.
Ta stranka poručila je da će "odlučno i svim pravnim i građanskim sredstvima sprečiti" izbornu krađu i odbraniti svaki glas.
Kurir Politika