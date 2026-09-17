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Predsednik SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević izjavio je da je uslov rasta svake ekonomije stabilan kurs, snažna infrastruktura i dobar poslovni ambijent.

- Mnogo toga zavisi od preduzetničkog duha, od preduzetnika, od privrednika, ali i jedan ne mali deo zavisi od države. Da je kurs dinara stabilan. Da je regulativa jasna. Da je infrastruktura snažna. Da je predvidivost poslovanja nešto što je zagarantovano od strane države. Da je dobar poslovni ambijent. Da ljudi imaju odlučnost, smelost da investiraju, da posluju, da razvijaju svoj preduzetnički duh. To je nužnost uslova rasta svake ekonomije - rekao je Vučević u predizbornom spotu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Kako je rekao država nije igračka.

- Izbori nisu igra. Samo Ujedinjena Srbija je Srbija koja pobeđuje - kazao je Vučević.

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Miloš Vučević, predizborni spot liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbije" Izvor: sns

Kurir Politika

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