- Mnogo toga zavisi od preduzetničkog duha, od preduzetnika, od privrednika, ali i jedan ne mali deo zavisi od države. Da je kurs dinara stabilan. Da je regulativa jasna. Da je infrastruktura snažna. Da je predvidivost poslovanja nešto što je zagarantovano od strane države. Da je dobar poslovni ambijent. Da ljudi imaju odlučnost, smelost da investiraju, da posluju, da razvijaju svoj preduzetnički duh. To je nužnost uslova rasta svake ekonomije - rekao je Vučević u predizbornom spotu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".