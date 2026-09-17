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- Jutros sam bio posebno ponosan na Srbiju i njene uspehe. Otvorio sam fabriku za sklapanje najmodernijih dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko stotinu radnika i proizvodi najmoderniju opremu, kako za Vojsku Srbije, tako i za armije nekih drugih zemalja.

Vučić otvorio fabriku za sklapanje izraelskih dronova Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

- Naši planovi su ogromni. Verujemo da ćemo sa našim izraelskim partnerima otvoriti još najmanje 3 fabrike širom Srbije, a zbog poverljivosti postupka proizvodnje novinare nisam pozvao u obilazak. Ovde ću vam prikazati samo deo onoga, čime siguran sam, bićete oduševljeni, poručio je Vučić.

Kurir.rs

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