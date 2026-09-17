I KOLEGE JOJ OKRENULE LEĐA! Novinar brutalno raskrinkao Žaklinu Tatalović: Ta osoba je razlog zašto ljudi imaju pogrešnu predstavu o novinarstvu! (FOTO)
- Novinar Lazar Čovs kritikovao je Žaklinu Tatalović zbog pokušaja da u Predsedništvo unese bedževe sa političko-aktivističkim porukama.
- Poručio je da takvo ponašanje nije novinarstvo, već politički aktivizam koji narušava predstavu javnosti o profesiji.
Novinarka blokaderske "N1" Žaklina Tatalović našla se na udaru kritike i iz medijskih krugova nakon polemike koja je usledila zbog njenog ponašanja u Predsedništvu Srbije. Ovog puta blokadersku perjanicu oštro je prozvao novinar i medijski edukator iz Novog Sada Lazar Čovs, koji je svoje tekstove objavljivao u nedeljniku "Vreme", a bio je i polaznik Škole istraživačkog novinarstva Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).
Povod za njegovu reakciju bio je pokušaj Tatalovićeve da u Predsedništvo unese bedževe sa političko-aktivističkim porukama, o čemu je prethodno govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pokazujući fotografiju predmeta za koje je rekao da su joj privremeno zadržani na ulazu.
- Ne može neko ko sebe naziva novinarkom da unosi aktivističke bedževe u instituciju - napisao je on na Iksu i dodao:
- To je politički aktivizam. To se kosi sa principima novinarstva. Ta osoba je jedan od razloga zašto deo javnosti ima pogrešnu predstavu o tome šta je novinarstvo - dodao je on.
Kurir Politika