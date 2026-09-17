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Novinarka blokaderske "N1" Žaklina Tatalović našla se na udaru kritike i iz medijskih krugova nakon polemike koja je usledila zbog njenog ponašanja u Predsedništvu Srbije. Ovog puta blokadersku perjanicu oštro je prozvao novinar i medijski edukator iz Novog Sada Lazar Čovs, koji je svoje tekstove objavljivao u nedeljniku "Vreme", a bio je i polaznik Škole istraživačkog novinarstva Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Povod za njegovu reakciju bio je pokušaj Tatalovićeve da u Predsedništvo unese bedževe sa političko-aktivističkim porukama, o čemu je prethodno govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pokazujući fotografiju predmeta za koje je rekao da su joj privremeno zadržani na ulazu.

- Ne može neko ko sebe naziva novinarkom da unosi aktivističke bedževe u instituciju - napisao je on na Iksu i dodao:

- To je politički aktivizam. To se kosi sa principima novinarstva. Ta osoba je jedan od razloga zašto deo javnosti ima pogrešnu predstavu o tome šta je novinarstvo - dodao je on.

Novinar Lazar Čovs objašnjava Žaklini Tatalović da njen način ponašanja ne predstavlja ponašanje novinara Foto: Printscreen X