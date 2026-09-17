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U fokusu razgovora našle su se poruke predsednika Aleksandra Vučića o predizbornoj trci i njegovoj odluci da sa funkcije ode kao častan čovek koji je odano služio narodu, uz naglasak da se na vlast stiže isključivo voljom građana.

Komentarišući predsednikuvu izjavu, Deđanski je ocenio da opozicioni akteri izbegavanjem duela i namećanjem veštačke referendumske atmosfere pokušavaju da osvoje vlast po svaku cenu, ne mareći za oštre kritike i štetu nanetu domaćem visokom obrazovanju.

- Pokušavaju da naprave referendumsku atmosferu, ali ona nije takva. Time samo izazivaju agresiju i poručuju da hoće vlast po svaku cenu. Plašim se da bi narod mogao da strada, jer je njihov cilj stradanje srpskog naroda. Imaćemo situaciju koja će na izborima biti napeta. Naravno, smatram da će biti čista pobeda Srpske napredne stranke na izborima, ali oni to neće prihvatiti, to je svima jasno. Ne žele da prihvate mišljenje druge strane, iznose samo floskule bez argumenata i zato odbijaju bilo kakve duele - započeo Deđanski.

Potom osvrnuo na pretenciozne tvrdnje opozicije o sopstvenoj stručnosti i navodnoj superiornosti u odnosu na političke protivnike.

- Oni su govorili da su elita i avangarda, da su mladi i stručni, a ljudi koje tamo vidite su nešto sasvim suprotno, poput Bakića ili Kokanovića... "Mi smo za njih kao ćaci, a oni su elita". Da je tako, oni bi vapili za duelima da dokažu koliko su pametni, a ne da ih izbegavaju. Probao sam sam sebi da objasnim kako neki ljudi daju podršku njima, ali mi je to neobjašnjivo - rekao je Deđanski.

04:25 Stevica Deđanski: Blokaderi žele da vide stradanje srpskog naroda Izvor: Kurir televizija

Sa druge strane, govoreći o takozvanoj studentskoj listi i njenom nosiocu Iliji Srdanoviću, zamenica dekana Medicinskog fakultetaValentina Arsić Arsenijević ocenila je da je reč o političkoj opciji koja je za većinu građana ostala potpuna nepoznanica.

- Skoro od početka sam bila skeptična po pitanju takozvane studentske liste i okarakterisala sam je kao "mačku u džaku", a kada se taj džak otvorio, videli smo da se tu nalaze imena koja su svim građanima nepoznata. Vi možete biti politički orijentisani kako god hoćete, to niko ne brani, ali ako urušavate temelje visokog obrazovanja u Srbiji, pogotovo državne univerzitete, onda je bilo očekivano da se izjasnite - a mi to nismo čuli od strane mog kolege, za kog isto tako nisam čula niti mi je poznat.

Osvrćući se na neophodnost javne debate i institucionalnog delovanja, Arsić Arsenijević je naglasila da se nagomilani problemi u društvu mogu rešavati isključivo argumentovanim dijalogom.

- U utorak, 22. septembra, organizovaćemo u Narodnoj skupštini konferenciju gde ćemo govoriti o deci, mladima, obrazovanju i zdravstvu, što je ono što bi trebalo da bude temelj naše države. Ne kažem da ovoj vlasti nema šta da se zameri, ali to je dvosmerna ulica. Tačnije, morate izaći javno i diskutovati o tome, a ne da izbegavate duele. Dijalog kroz činjenice i bez strasti jedini je način da se nešto reši.

prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Foto: Kurir Televizija

Takođe, kod tzv. studentske liste prokomentarisala je neke od zahteva, koje su po njenom mišljenju neprihvatljiva.

- Mladi ljudi smatraju da je svaka promena boljitak, a moje iskustvo govori da nije uvek tako, već da postoji i negativna strana. Ono što mi 'bode oči' jeste da traže da pravosuđe i tužilaštvo budu zaštićeni privatnom policijom, to je toliko opasno i strašno. Oni treba da štite narod, a ne da bude obratno, jer oni narodu i pripadaju - poručila je Valentina Arsić Arsenijević.

Ono što su blokaderi uradili tokom prethodnog perioda, vidi kao destrukvian vid delovanja.

- Saglasna sam sa tim da 1. oktobra mora krenuti nastava na fakultetima. Takođe, suspendovala bih one koji pokušaju da iskoriste akademski prostor u političke svrhe. To je trebalo da se uradi još ranije, jer na Medicinskom fakultetu takav zahtev ne postoji. Međutim, ako bi se tako nešto desilo, to bi bio korak do zatvaranja fakulteta. Treba da se pitamo da li je sve to što su radili u protekle dve godine imalo svrhe i da li je vredelo - 11.000 ljudi manje je diplomiralo, a 20.000 mladih je nastavilo studije u regionu. Rangiranje našeg najvećeg univerziteta pretrpelo je negativan uticaj. Ići korak nazad ili urušavati nešto što postoji je jedno, a kritika je nešto sasvim drugo - zakljucila je Valentina.

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Kurir.rs

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