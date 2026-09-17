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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori za Informer televiziju o najvažnijim političkim pitanjima.

Vučić je, govoreći o otvaranju nove fabrike dronova u Beogradu, kaže da je glavno da se sačuvaju mir i stabilnost.

- I da budemo odvraćajući faktor za potencijalne agresore. Da nemamo oruđe ili oruđe, oni bi se sprdali sa nama i govorili da smo smešni i da se spremamo za traktore. A mi ne pretimo nikome, naš posao je da obezbedimo svoju zemlju, i sve što radimo je da sačuvamo stabilnost, mir i da odbranimo svoju zemlju - rekao je on.

Predsednik naglašava da mi imamo i privatne fabrike dronove, i da ljudi iz VTI rade dronove.

- I PRDC ima dronove koje vrše izvanredno dejstvo po neprijateljskoj živoj sili. Ovo je nešto što je dodatno važno, to je Lanius X, on bukvalno ima oči i uši. Juri metu i čeka je u zasedi, ne možete da se odbranite od toga, i to je relativno skup dron, mnogo skuplji od našeg komarca. Najveći deo će koristiti Vojska Srbije, ali deo će ići u izvoz. Verujem da je ovo tek početak, da ćemo otvoriti još dve ili tri fabrike - rekao je on.

Naglašava da Lanius nije jedini tip dronova koji će se praviti u novoj fabrici.

- Suština je u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, dobijamo nova znanja, i to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza - rekao je Vučić.

Dodaje da smo na Pešteru mogli da vidimo dejstvo dronova, uključujući i robo-dogove, i da moramo biti pripremljeni na sve.

- Mi čuvamo mir i stabilnost, po svaku cenu, ali se pripremamo za budućnost i dobro razumemo svoju ulogu. Za nas je najvažnije da sve što imamo šalje digitalne signale i našoj komandi i drugim jedinicama. Važno je to što sa Izraelcima radimo na formiranju digitalne armije - naglasio je predsednik.

Kazao je da idemo značajno ispred regiona, ali da ćemo morati da radimo mnogo više.

Na optužbe zbog saradnje sa Izraelcima ili sa Kinom, predsednik kaže da kada se vidi sa Rusima onda ga napadaju zbog saradnje sa pravoslavcima, a kada razvijamo dijalog sa Amerikom onda smo "liberali".

- Teško je razgovarati sa ljudima koji ne prihvataju nikakav dijalog. Moj posao kao vrhovnog komandanta je da napravimo mnogo bolju i delotvorniju vojsku nego što je bila ranije. Zato ljudi mogu da se osećaju sigurnije i bezbednije. Moram reći nešto, jedan čovek iz Nacionalne garde Ohaja dao mi je medaljon juče, dok mi je pružio ruku čestitao je koliko nam je vojska snažnija i jača nego pre 10 godina. Neuporedive stvari apsolutno. Ovo je srpska fabrika u Srbiji se nalazi - rekao je on.

Predsednik kaže da je otvaranje ove fabrike veliki uspeh za Srbiju, i da se mnogo sigurnije osećamo danas u odnosu na juče.

- Vreme odlučivanja postaje neuporedivo kraće. Suština je u vremenu donošenja odluka, što je to kraće to ste ubojitiji. Ovde skraćujete vreme kroz ovu digitalnu armiju, progres koji smo napravili u saradnji sa Izraelcima je dramatičan - rekao je on.

Vučić je istakao da mnogi u regionu imaju loše namere, i da nemaju ne bi pravili vojne saveze.

- Nikada odgovor nisam dobio zašto su to uradili. Naravno da imaju loše namere. Mi nemamo nikakve loše namere, ali imamo uzvišenu nameru, da sačuvamo i odbranimo svoju zemlju. Oni se prave da to nisu znali, nisu iznenađeni i ne štrecaju se, iako nije lako pronaći rešenje za industriju ovakvih dronova. Mi recimo na MRAP koji previ Zastava Tervo možemo da stavimo 20 dronova i oni u rojevima mogu da jure svoje mete. Drugi u regionu to nemaju. Ali oni to govore da bi rušili politički ugled i sliku Srbije - rekao je predsednik.

Kazao je da mi nismo deo NATO ili ODKB, i da smo sami i da moramo sami o sebi da brinemo.

On ističe da mu sve liči na neku igru ili eksperiment.

- Da nam nametnu najgore u zemlji, i da nam kažu da to mora da bude tako. Meni to nekada liči na neku šalu neslanu, na nešto što ne mogu da razumem. I ponekada bih se i nasmejao da stvari nisu suviše ozbiljne. Kako to mi loše kažemo: Kad đavo odnese šalu... To baš i nije tako smešno, mnogi misle da oni koji su najgori u svemu treba da upravljaju zemljom bez ikakvog programa. Napravili su narativ kako da odgovaraju na škakljiva pitanja. Da ih pitate šta misle o Republici Srpskoj, oni onda nabrajaju malo ekonomiju, vladavinu prava. Za Kosovo i Metohiju kažu da je najvažnije da se sačuva bezbednost za narod, a onda će u budućnosti rešiti sve. Odgovori su im besmisleni, prevara i laž - rekao je predsednik.

Vučić ističe da blokaderi sada vrše pritisak na sve druge stranke da ne izlaze na izbore.

- Stranke za to postoje. Ja razumem Dačića koji kaže da nam ne trebaju stalno, ali ne razumem one u opoziciji kojima kažu da ne smeju da izlaze na izbore. Ovi na listi njihovoj nisu mladi ljudi, imaju 1750 godina više nego mi. Čak ni ovaj što im je prvi na listi je isto godište kao i ja. Ja koji sam veteran za njih sam ustvari mladić. Studentska lista koja nema ni radnika, ni studenata, sem onih koji su izvodili revoluciju po fakultetima. To je ono što sam video - kazao je on.

Istakao je da se bavi velikim planovima, počevši od Ekspa, pa do novih davanja za građane, reforme obrazovanja i drugog.

- Ja možda ne umem da vozim skejtbord, ali moj posao je država. Meni je važno da me mozak služi, to je najvažnije za građane, kako će ljudi da žive, a ne kako ću ja da živim.

O govoru u Ujedinjenim nacijama, predsednik je rekao da će pričati o poziciji Srbije i o svemu šta smo prošli u prethodnih 30 godina.

- Pokušaću da to prikažem na neki drugačiji način, ne samo kroz suvoparni govor. Pokušaću da kroz određene slike objasnim šta smo sve prošli, i sa koliko neprincipijelnosti i dvostrukih standarda smo se suočavali. Boriću se, možda će neko biti razočaran, ali ja ću verno, časno i odano da se borim i služim svojoj Srbiji - naglasio je on.

Kaže da ga čeka i važan sastanak Karpatskih zemalja, i da se posebno raduje susretu sa svojim drugom Robertom Ficom.

Predsednik je podsetio da kada je postao predsednik prvi put, 2017. godine, da je tada rekao da će sam otići i da ga neće niko oterati.

- Morali bi da rade više da bi to mogli da urade. Kao što vidite, sam sam doneo odluku. Ušao sam u 10. godinu svog predsedničkog mandata, mogao sam to da držim do aprila sledeće godine, ja ne mislim da je to svrsishodno. A ne želim da koristim tu prednost koju koriste u celom svetu, i Rumen Radev je sa pozicije predsednika išao u kampanju i postao premijer. Ja to ne želim, želim da kao običan građanin uđem u to, i želim da vidim da li ljudi imaju poverenje u mene i program, planove i viziju koju nudim. Najgore je kada želite da vladate bez legitimiteta - rekao je on.

Dodaje da poznaje mnogo ljudi koji ga psuju kada ga vide na televizoru, pa čak i pljunu ka ekranu.

- Ali sve je to jednostavno, ali nije baš tako jednostavno kada nije džak nego živ čovek prekoputa, koji se brani, i koji se bavi istim poslom kao i vi, i taj posao zna. Debate su veoma važne, razgovori takođe, vi ste svedoci, zvao sam ih više od 200 puta na razgovore. Ali za njih su razgovor i kompromis ružna reč. Ja ću uvek da nudim razgovore, to su naša sestre i braća, malo su zabludeli, ne svojom krivicom. Sprovođena je jeziva propaganda koja me je predstavljala kao monstruma koji je pucao u svoj narod, i svi znaju da su lagali, ali im je to bila korisna laž. I onda, kada sve to vidite, ne možete vi da vratite emocije - istakao je on.

Kaže da shvata da postoji mnogo ljudi koji traže nekog drugog, pa čak i kamen za kupus.

- I bukvalno kamen za kupus, to je ono što su nam ponudili. To je bukvalno kamen na kupusu. Da se ne uvredi kamen. I srećan sam što vidim da postoje opozicione stranke, o čijim liderima mislim sve najlošije, koji imaju dovoljno digniteta da neće dozvoliti da ih nateraju da odustanu od borbe. Nisu hteli da razgovaraju, pošto sam nenadležan, ali su tražili izbore. Svakako, imaćemo vremena da se bavimo svim temama. Moram priznati da su mnogi skočili u mojim očima samo time što nisu pristali da budu kukavice - rekao je predsednik.

Vučić je, na najavu da će Srdanović podneti tužbu protiv njega zbog predstavljanja lekova koji su pojeftinili, predsednik ističe da je srećan što takvi ljudi podnose tužbe, i da su isti takvi ljudi pozivali na nasilje.