Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

- Na putu do porodice Marković u selu Gorić sreo sam jednog domaćina kome bi na energiji mogli da pozavide i mnogo mlađi ljudi! Kaže, uplašio se da ne dolaze blokaderi, kazao je ministar finansija u tehničkoj vladi Srbije Siniša Mali koji je objavio i snimak sa domaćinom od 88 leta!

Deka mu je poželeo dobrodošlicu pa su malo i porazgovarali.

- Ooo, gde si ministre, dobro došli, rekao mu je domaćin.

- Bolje vas našli, kako ste, upitao je ministar kojem je otkrio i da mu je 88 i da je rođen još za vreme Kraljevine.

- Gde 88, nema šanse, svaka vama čast na energiji!

- Uplašiste me da nisu blokaderi...

- Ma kakvi blokaderi, nema ovde blokadera, poručio mu je ministar.