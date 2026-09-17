Slušaj vest

- Na putu do porodice Marković u selu Gorić sreo sam jednog domaćina kome bi na energiji mogli da pozavide i mnogo mlađi ljudi! Kaže, uplašio se da ne dolaze blokaderi, kazao je ministar finansija u tehničkoj vladi Srbije Siniša Mali koji je objavio i snimak sa domaćinom od 88 leta!

Deka mu je poželeo dobrodošlicu pa su malo i porazgovarali.

- Ooo, gde si ministre, dobro došli, rekao mu je domaćin.

- Bolje vas našli, kako ste, upitao je ministar kojem je otkrio i da mu je 88 i da je rođen još za vreme Kraljevine.

- Gde 88, nema šanse, svaka vama čast na energiji!

- Uplašiste me da nisu blokaderi...

- Ma kakvi blokaderi, nema ovde blokadera, poručio mu je ministar.  

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSINIŠA MALI UČIO DA PRAVI DUVAN ČVARKE! Ministar u Popučkama posetio čuvenog majstora: Marko je pravi ponos i uzor Srbije! (VIDEO)
Screenshot 2026-09-16 184431.png
InfoBiz"I od Siniše Malog ima manji" Ministru saradnici uručili njegovu plastičnu mini-verziju, zanemeo kad je video jedan detalj na njoj: E jeste ludaci! (VIDEO)
mali.png
InfoBizPre 5 godina za hranu odlazilo 44 odsto plate, danas 35! Mali: Sa Aleksandrom Vučić radićemo dalje na rastu životnog standarda građana Srbije (VIDEO)
Biznis samit Ložionica Siniša Mali (35).jpeg
Novčanik"Gotovo svaki građanin Srbije se prijavio": Siniša Mali otkrio detalje o isplati jednokratne pomoć
Screenshot 2026-09-15 213407.png
PolitikaDOSAD SE PRIJAVILO 1.650.000 GRAĐANA Mali: Naredne nedelje kreće isplata 6.000 dinara - evo ko dobija novac automatski, a ko mora da se prijavi
Screenshot 2026-09-15 213453.png
InfoBizFinale Lige Evrope 2029. igraće se na Nacionalnom stadionu: Siniša Mali obradovao sve ljubitelje fudbala
Siniša Mali
NovčanikDržava za građane danas izdvojila oko 50 milijardi dinara: Siniša Mali o narednim isplatama, evo ko sledeći dobija novac "Ono što smo obećali, to smo ispunili"
Siniša Mali jednokratna pomoć
PolitikaLEPA BRENA ZA ČETIRI OSOBE, ČUJ MENE GODINE Panović urnisao blokadere: Setite se Vučića i Malog u kolima i Brenine pesme, te četiri godine nisu lake (VIDEO)
2026-09-13 11_50_08-DETEKTOR LAŽI on X_ _ZORAN PANOVIĆ URNISAO BLOKADERE_ _Polako sa radovanjem, mog.png