Na putu do porodice Marković u selu Gorić sreo sam jednog domaćina..., objavio je Mali snimak sa domaćinom.
Politika
"OOO, GDE SI MINISTRE" Malog dočekao domaćin od 88 leta pa mu se poverio: Uplašiste me, rekoh, da nisu blokaderi! Evo šta mu je odgovorio (VIDEO)
Slušaj vest
- Na putu do porodice Marković u selu Gorić sreo sam jednog domaćina kome bi na energiji mogli da pozavide i mnogo mlađi ljudi! Kaže, uplašio se da ne dolaze blokaderi, kazao je ministar finansija u tehničkoj vladi Srbije Siniša Mali koji je objavio i snimak sa domaćinom od 88 leta!
Deka mu je poželeo dobrodošlicu pa su malo i porazgovarali.
- Ooo, gde si ministre, dobro došli, rekao mu je domaćin.
- Bolje vas našli, kako ste, upitao je ministar kojem je otkrio i da mu je 88 i da je rođen još za vreme Kraljevine.
- Gde 88, nema šanse, svaka vama čast na energiji!
- Uplašiste me da nisu blokaderi...
- Ma kakvi blokaderi, nema ovde blokadera, poručio mu je ministar.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši