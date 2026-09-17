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Duhovni savetnik predsednika Donalda Trampa pastor Mark Berns izjavio je danas da su SAD upoznate sa situacijom na prostoru AP Kosova i Metohije i da su upoznate sa, kako je naveo, progonom koji trpe hrišćani na tom području i poručio da predsednik Tramp to ne podražva.

- Posebno mislim na divne hrišćane na Kosovu i Metohiji. Da, znamo za progon koji trpe naša braća i sestre hrišćani i, da, pomno pratimo šta se tamo događa. Svakodnevno dobijamo izveštaje o onome što se dešava u tom području i verujte mi, mogu vam reći sledeće: predsednik Tramp to ne podržava. On je zaštitnik hrišćanske zajednice. On je zaštitnik prava ljudi da slobodno ispovedaju svoju veru, i veoma sam zahvalan što je preduzeo konkretne korake u tom pravcu-, rekao je Berns u video poruci na međunarodnoj konferenciji "Beogradski dijalog: Politički stubovi i ekonomski mostovi SAD - Srbija- koju u Narodnoj skupštini organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva.

On je ocenio da se odnosi dve zemlje sve više učvršćuju u veri, tehnologiji i poslovanju.

- Verujem da u jedinstvu leži ogromna snaga. Veoma sam zahvalan dragom predsedniku Aleksandru Vučiću i svemu što čini za jačanje odnosa između SADi Srbije, kao i divnom patrijarhu koji me je tako toplo dočekao, sa ljubavlju i saosećanjem koje pokazuje prema svim ljudima širom sveta - rekao je Berns.

On je zahvalio Srbiji na, kako kaže, snažnoj podršci "najvećem predsedniku našeg vremena Donaldu Trampu".

- Vaša podrška njemu mnogo znači, mnogo znači meni, a mnogo znači i celom svetu. Radujem se daljem jačanju odnosa između naše dve zemlje i tome kako će Bog nastaviti da nas povezuje u jedinstvu i partnerstvu. Radujem se povratku u Srbiju kako bih nastavio da se družim i negujem zajedništvo sa svojom braćom i sestrama u Hristu, kao duhovni diplomata koji nastoji da donese mir širom sveta - rekao je Mark Berns.