Radošević pozvao članove SPO na podršku listi Aleksandar Vučić: Glas za nastavak ekonomskog razvoja Srbije
- Željko Radošević pozvao je članove i simpatizere SPO da na izborima 25. oktobra podrže listu 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija'.
- Poručio je da je ta podrška glas za nastavak ekonomskog razvoja, stabilnosti i evropskog kursa Srbije.
- Kao rezultate navodi rast investicija, nisku nezaposlenost, nova ulaganja u infrastrukturu i veća izdvajanja za poljoprivredu.
Kao član Izvršnog i Glavnog odbora Srpskog pokreta obnove u više saziva, pozivam sve članove, simpatizere i poštovaoce naše tradicije i ideje da na predstojećim izborima 25. oktobra pruže punu i bezrezervnu podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", naglasio je u saopštenju Željko Radošević.
- Uvek sam bio na strani progresivnih promena, a danas su one ostvarene i ogledaju se u stabilnosti, modernizaciji i jasnom evropskom i ekonomskom kursu koji ova lista garantuje. Svedoci smo istorijskih rezultata koje je naša zemlja postigla u prethodnom periodu, pre svega na polju privrede, poljoprivrede i ekonomije - navodi Radošević:
Lista Aleksandar Vučić garantuje ekonomsku stabilnost
- Srbija je postala regionalni lider u privlačenju stranih direktnih investicija, stopa nezaposlenosti je na istorijskom minimumu, a nove fabrike i industrijske zone otvorene su širom zemlje. Rekordna ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu ne samo da su povezala naše gradove, već su udahnula nov život domaćoj privredi. Stabilan kurs dinara, rast plata i penzija, kao i snažna podrška domaćim preduzetnicima, jasni su dokazi odgovorne ekonomske politike koja donosi bolji životni standard svakoj porodici u Srbiji.
Glas za listu Aleksandar Vučić donosi kapitalne projekte
Državne subvencije za poljoprivrednike su, dodaje, redovne i ne kasne, za razliku od perioda od pre nekoliko godina, a izdvajanja iz budžeta za poljoprivredu iznose 7,3 odsto, što je znatno više u poređenju sa zemaljama regiona.
- Izlazak na izbore i glas za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" jeste glas za nastavak započetih kapitalnih projekata, za ekonomski jaku Srbiju i za društvo koje se ubrzano razvija na temeljima stabilnosti i napretka - zakaljučuje se u saopštenju.