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Kao član Izvršnog i Glavnog odbora Srpskog pokreta obnove u više saziva, pozivam sve članove, simpatizere i poštovaoce naše tradicije i ideje da na predstojećim izborima 25. oktobra pruže punu i bezrezervnu podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", naglasio je u saopštenju Željko Radošević.

- Uvek sam bio na strani progresivnih promena, a danas su one ostvarene i ogledaju se u stabilnosti, modernizaciji i jasnom evropskom i ekonomskom kursu koji ova lista garantuje. Svedoci smo istorijskih rezultata koje je naša zemlja postigla u prethodnom periodu, pre svega na polju privrede, poljoprivrede i ekonomije - navodi Radošević:

Lista Aleksandar Vučić garantuje ekonomsku stabilnost

- Srbija je postala regionalni lider u privlačenju stranih direktnih investicija, stopa nezaposlenosti je na istorijskom minimumu, a nove fabrike i industrijske zone otvorene su širom zemlje. Rekordna ulaganja u putnu i železničku infrastrukturu ne samo da su povezala naše gradove, već su udahnula nov život domaćoj privredi. Stabilan kurs dinara, rast plata i penzija, kao i snažna podrška domaćim preduzetnicima, jasni su dokazi odgovorne ekonomske politike koja donosi bolji životni standard svakoj porodici u Srbiji.

Glas za listu Aleksandar Vučić donosi kapitalne projekte

Državne subvencije za poljoprivrednike su, dodaje, redovne i ne kasne, za razliku od perioda od pre nekoliko godina, a izdvajanja iz budžeta za poljoprivredu iznose 7,3 odsto, što je znatno više u poređenju sa zemaljama regiona.