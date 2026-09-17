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Gosti koji su analizirali ovu temu, za emisiju "Puls Srbije", bili su Miroslav Bjegović, specijalista za kontraterorizam i organizovani kriminal, Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i Aleksandar Lukić, predsednik Filozofskog društva "Sofos".

- Da li je neko mogao da zamisli da će, posle funkcija na kojima su se nalazili Tači i ostali - predsednik takozvanog Kosova, predsednici parlamenta - njima biti suđeno za zločine? Posle onih silnih zagrljaja sa vodećim zapadnim političarima i sa Kušnerom, šefom UNMIK-a, niko nije mogao. Pojavila se jedinstvena prilika nakon što je Karla del Ponte u svojoj knjizi otkrila priču o takozvanoj Žutoj kući i ilegalnoj trgovini organima, a potom Dik Marti uradio svoj izveštaj i krenule istrage. Formirao sam radnu grupu u koju su ušli predstavnici BIA, vojnih službi, Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Tužilaštva za ratne zločine. Odmah sam uspostavio saradnju sa istražnim timom Specijalizovanog tužilaštva - rekao je Drecun.

Foto: Kurir Televizija

"Nema tela, nema dela"

Otkrio je kako je tekla potraga za dokazima i na koji način su istražitelji pokušavali da povežu zločine sa njihovim počiniocima.

- Za Žutu kuću su mi, na moje insistiranje, rekli da mora da se procesuira, ali nije bilo arhive u Haškom tribunalu, a Albanija nije htela da sarađuje. I rekao sam im jednu surovu istinu: nema tela, nema dela. Bilo mi je jasno da to neće procesuirati. Zato su se fokusirali na zločine koji su počinjeni nad Albancima, ali ne samo nad njima. Insistirali su da se procesuiraju zločini nad otetim pripadnicima policije i vojske, ali su u poslednjem trenutku odustali. Rekli su da je najbolji način da se dokaže veza zločina i počinilaca kroz ilegalne pritvore - nastavio je.

Drecun je nastavio o dokazima koje je radna grupa prikupila i njihovom značaju za dalji tok postupka.

- Odmah sam rekao ljudima u radnoj grupi da to iskoristimo kako ne bi prošlo bez ikakve presude. Skupili smo materijale za više od sto ilegalnih pritvora - lokacije, imena i prezimena ljudi koji su tamo bili i onih koji su bili pritvarani. Oni su potom tražili dokumentaciju i originale zaplenjene u štabovima OVK. Sve smo im dali i pokazali da je OVK bila hijerarhijski čvrsto ustrojena organizacija. To je bilo važno zbog kvalifikacije udruženog zločinačkog poduhvata, jer je odbrana tvrdila da je OVK bila sastavljena od nepovezanih grupa koje nisu koordinisale akcije i da nema komandne odgovornosti - objasnio je.

Pitanje odgovornosti NATO-a i posledica koje su usledile nakon agresije na Srbiju otvorilo je i pitanje da li je presudom u Hagu izostavljen deo šireg konteksta događaja na Kosovu i Metohiji. O tome je za Kurir TV govorio Lukić.

- Uz sve koristi koje ovo suđenje ima za nas, može da se kaže da je ipak reč o političkom sudu i da tu pravde nema. Ne može da se govori ni o pravdi ni o amnestiji bilo koga. To je kosovski sud izmešten u Hag, čiji su tužioci i sudije stranci. Glavni je bio Amerikanac Čarls Smit, koji je i čitao presudu. Ono što je dobro za nas gospodin Drecun je izneo na vrlo slikovit i adekvatan način, odnosno šta je korist koju imamo od ove presude. Ali sve to ne umanjuje činjenicu da je to politički sud i da tu pravde nema. To je deo njihovog unutrašnjeg sukoba. Tači je otišao u zatvor onda kada je hteo da sarađuje sa Amerikancima, odnosno sa Trampom. Dakle, reč je o sukobu među njima. Ako je ovde do neke pravde i došlo, to je slučajno. To je slučajna pravda koja je proizašla iz tog sukoba - kaže on.

Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

- A trebalo bi da im se sudi po pravdi. Trebalo bi da im se sudi za oružanu pobunu, za pokušaj secesije i ostvarenje secesije. Ali ako bi im se sudilo za to, onda bi Amerikanci i Zapad, koji su zapravo činili taj sud, sudili sami sebi. OVK nije stvorena sama od sebe. Kako je Albanija mogla da odbije da sarađuje? Da je Zapad hteo da je primora da sarađuje, ona bi morala da pristane. Dakle, radi se o tome da tu nema pravde i da, kada je reč o ostvarivanju pravde za sve one koji su stradali na Kosovu i Metohiji, to uključuje i Albance. Oni nisu naveli da su to lojalni Albanci, nego, da je u čitanju presude rečeno "kolaboracionisti". Na neki način se opravdava ta takozvana OVK, odnosno pobunjenici, kao da su se obračunavali sa izdajnicima u svojim redovima. A Srbi su označeni kao neprijatelji - rekao je Lukić.

"Zar to nije direktan napad na interese Srbije?"

Bjegović je govorio o reakcijama nakon presude i porukama koje su usledile iz Prištine i Albanije.

- Upravo je naš državni vrh, odnosno predsednik Vučić, reagovao posle ove prvostepene presude, pozivajući generalnog sekretara NATO-a, KFOR, EULEX i sve relevantne funkcije na Kosovu i Metohiji da rade na zaštiti srpskog stanovništva. Jer, vidite, sada ispada da Albanci nisu zadovoljni tom presudom. Neka vide pravo lice i na šta su sve spremni - da napadaju međunarodne institucije. S druge strane, hajde da sačekamo šta će reći Apelacioni sud. Naravno, brinu nas mišljenja i izjave najviših albanskih zvaničnika, pa i samog predsednika Albanije, koji kaže da nije zadovoljan presudom i da je OVK bila oslobodilačka vojska. Od koga? Zar to nije i direktan napad na državne i nacionalne interese Republike Srbije - izjavio je Bjegović.

Foto: Kurir Televizija

- A s druge strane, zašto ne kažu da je i Albanija aktivno učestvovala u napadima na našu teritoriju, da je obučavala tu takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova, koja je prvenstveno proglašena od strane Sjedinjenih Američkih Država terorističkom organizacijom? Opet, u samoj presudi, odnosno u ovom delu od deset tačaka, šest tačaka je bilo za osudu za zločine protiv čovečnosti. Nijedna od tih tačaka nije mogla da prođe, jer bi se to upravo odnosilo na njihovu OVK, a samim tim bi se mnoge druge stvari povukle. Ako se ta organizacija okvalifikuje onako kako bi trebalo, otvorilo bi se i pitanje država koje su je podržale, jer ne može država da nastane na zločinu. Upravo ova četvorica koja su u Hagu predstavljaju, kako ja smatram, glavne vinovnike same terorističke organizacije i odluka koje su donosili. Naravno da je bilo sistematskih napada, prvenstveno na civilno stanovništvo, i od strane njih četvorice. Ja ću da podsetim samo da je Kadri Veselji bio šef njihove takozvane obaveštajne službe ŠIK. S druge strane, imali ste albansku ŠIŠ - za Kurir televiziju, podsetio je Bjegović.

03:13 "OVO JE POLITIČKI SUD I TU PRAVDE NEMA!": Stručnjaci o Žutoj kući, dokazima i onome što je prethodilo presudi vođama zločinačke OVK: "Nema tela, nema dela" Izvor: Kurir televizija

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