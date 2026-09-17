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Ilija Srdanović stao je na čelo Studentske liste i jedan je od onih koji pretenduju da predvode političke promene u Srbiji. Međutim, njegova ranija profesionalna biografija otvara pitanje koje se ne može zaobići kada se govori o njegovom javnom angažmanu, a to je da je, između ostalog, sarađivao sa onima koji su proterivali i ubijali Srbe u Hrvatskoj!

Naime, Srdanović je kao kardiolog Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine učestvovao u evropskom projektu HEART NET, čiji je cilj bio razvoj prekogranične telemedicinske mreže između Srbije i Hrvatske. Partner Institutu iz Vojvodine bila je Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana. Evropska komisija navodi da je upravo Srdanović projekat opisao kao "most partnerstva" između dve zemlje.

Foto: Printscreen

Samo po sebi, saradnja lekara iz Srbije i Hrvatske na zdravstvenom projektu nije sporna. Ali naziv i status druge ustanove nose i istorijski kontekst koji se ne može izbrisati. Hrvatski zakon status hrvatskog branitelja vezuje za osobe koje su organizovano učestvovale u odbrani nezavisnosti, teritorijalne celovitosti i suvereniteta Hrvatske u ratu od 1991. do 1995. godine.

A Vukovar je jedno od ključnih mesta tog rata. Grad je bio pod gotovo tromesečnom opsadom 1991, a pao je 18. novembra te godine. Ne treba mnogo objašnjavati kakvi se užasi u srpskom kolektivnom pamćenju vraćaju na pomen "Bljeska" i "Oluje".

Zato je zanimljivo vratiti se na Srdanovićevu formulaciju o "mostu partnerstva". Čovek koji danas zauzima prvo mesto na listi koja pretenduje na ozbiljnu političku ulogu u Srbiji već je imao veoma konkretnu saradnju sa institucijom čiji je identitet neposredno vezan za hrvatske ratne veterane.

To nije dokaz bilo kakvog njegovog političkog stava. Ali jeste činjenica iz njegove biografije koju javnost ima pravo da zna i da je posmatra u kontekstu njegove današnje političke uloge.

Posebno zato što se od kandidata koji pretenduju da predstavljaju Srbiju očekuje da javnosti jasno objasne svoje prethodne angažmane, kontakte i saradnje, uključujući i one koji imaju posebnu težinu zbog istorije odnosa Srbije i Hrvatske.