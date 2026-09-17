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Biznismen Branko Babić objavio je snimak na kojem je, koliko god to nemoguće bilo, "uporedio" predsednika Srbije Aleksandra Vučića s kadrom tzv. blokadersko-studentske liste Ilijom Srdanovićem.

Na tom snimku on je rekao sledeće:

- Moj lider ima ovakve cvike. A vaš ovakve.

- Mog lidera zovete žvalavi, a vaš stvarno ima žvale.

- Dok je moj lider nabavljao respiratore i otvarao kovid bolnice, vaš lider je dr... na Sindi Kraford.

- Dok je moj lider ženama delio ruže, vaš lider je ženama delio šamare i kragne.

- I dok vaš lider pumpa. Moj lider pobeđuje.

- I dok moj lider za sebe kaže da je vuk. Vaš lider za sebe kaže da je magarac. Tačnije, magarac od kardiologa.

00:54 Branko Babić o predsedniku Vučiću Izvor: Instagram

Blokader Ilija Srdanović, po zanimanju kardiolog, ima velike političke ambicije koje bi se u najmanju ruku mogle oceniti kao paradoksalne jer puca na visoko - da vodi Srbiju, a nije uspeo da postane "vođa" ni u svojoj struci jer ga ni kolege lekari, oni koji ga najbolje poznaju, nisu hteli na čelu Lekarske komore Srbije?!

Foto: Društvene Mreže

Kad je reč o onome što se dosad zna o Srdanoviću, navodnom predvodniku tzv. studentske liste, s obzirom da je blokadersko-studentska lista i dalje fantomska - bez jasnih imena i prezimena, bilo kakvog plana i programa, jeste otkriće beogradskih medija da je vršio nasilje nad ženama, pravio incidente na Institutu, agresivno se ponašao tokom izbornog procesa u Jarkovcu juna 2026.

Srdanović je inače profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. On se našao u centru pažnje nakon što je zauzeo prvo mesto na takozvanoj studentskoj listi, dok se u javnosti iznose ozbiljne tvrdnje o njegovom ranijem ponašanju, posebno nasilju usmerenom ka ženama.