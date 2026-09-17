DOK JE MOJ LIDER ŽENAMA DELIO RUŽE, VAŠ JE DELIO ŠAMARE Biznismen Branko Babić objavio snimak koji se gleda netremice, "uporedio" Vučića i blokadera Srdanovića
Biznismen Branko Babić objavio je snimak na kojem je, koliko god to nemoguće bilo, "uporedio" predsednika Srbije Aleksandra Vučića s kadrom tzv. blokadersko-studentske liste Ilijom Srdanovićem.
Na tom snimku on je rekao sledeće:
- Moj lider ima ovakve cvike. A vaš ovakve.
- Mog lidera zovete žvalavi, a vaš stvarno ima žvale.
- Dok je moj lider nabavljao respiratore i otvarao kovid bolnice, vaš lider je dr... na Sindi Kraford.
- Dok je moj lider ženama delio ruže, vaš lider je ženama delio šamare i kragne.
- I dok vaš lider pumpa. Moj lider pobeđuje.
- I dok moj lider za sebe kaže da je vuk. Vaš lider za sebe kaže da je magarac. Tačnije, magarac od kardiologa.
Blokader Ilija Srdanović, po zanimanju kardiolog, ima velike političke ambicije koje bi se u najmanju ruku mogle oceniti kao paradoksalne jer puca na visoko - da vodi Srbiju, a nije uspeo da postane "vođa" ni u svojoj struci jer ga ni kolege lekari, oni koji ga najbolje poznaju, nisu hteli na čelu Lekarske komore Srbije?!
Kad je reč o onome što se dosad zna o Srdanoviću, navodnom predvodniku tzv. studentske liste, s obzirom da je blokadersko-studentska lista i dalje fantomska - bez jasnih imena i prezimena, bilo kakvog plana i programa, jeste otkriće beogradskih medija da je vršio nasilje nad ženama, pravio incidente na Institutu, agresivno se ponašao tokom izbornog procesa u Jarkovcu juna 2026.
Srdanović je inače profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. On se našao u centru pažnje nakon što je zauzeo prvo mesto na takozvanoj studentskoj listi, dok se u javnosti iznose ozbiljne tvrdnje o njegovom ranijem ponašanju, posebno nasilju usmerenom ka ženama.
Kurir.rs