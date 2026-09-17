Slušaj vest

Nakon što je obelodanjeno da je doktor Ilija Srdanović postavljen na čelo "studentske liste", sve dileme i maske konačno su pale. Javnosti je do tančina razotkrivena direktna veza Srdanovića sa poznatim blokaderskim licem Novog Sada, koje je Srbiji poznato kao jedno od najglasnije u optuživanju njenog naroda, predsednika, Srpske pravloslavne crkve, a to je svima dobro poznat Dinko Gruhonjić.

Sudeći po snimku koji možete pogledati, Srdanović nije nikakav slučajni izbor, niti "nezavisni stručnjak", već ključni igrač takozvane mreže "Slobodan univerzitet", koju je Gruhonjić lično osmišljavao i pravio. Gruhonjić je tada javno najavljivao pravljenje ove strukture, a sada se ispostavilo da je upravo iz te kuhinje izvučen i Srdanović i postavljen na prvo mesto blokaderske liste.

Na snimku koju je osvanuo na društvenim mrežama, može se videti kako Srdanović i Gruhonjić govore o istoj stvari. Na jednom od gostovanja na Novoj S, Srdanović je govorio da je on ispred akademske mreže "Slobodan Univerzitet", dok je Gruhonjić na jednom od blokaderskih protesta govorio kako je napravio mrežu koja se zove "Slobodan Univezitet"!.

Sada je postalo jasno da se iza paravana "lepih" priča krije, u stvari, dobro uigrana ekipa koja preko svojih kadrova pokušava da destabilizuje Srbiju i sprovede svoje antisrpske ciljeve.