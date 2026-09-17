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Profesor Milo Lompar, koji je donedavno imao sigurno mesto na "studentskoj listi", na kraju je potpuno "počišćen" i to metlom Bojana Pajtića, nekadašnjeg predsednika Demokratske stranke i bivšeg premijera Vojvodine!

Tako je i iz blokaderskih redova praktično potvrđeno da su priče o nekakvoj direktnoj demokratiji šarena laža i da postoji diktat, odnosno da je Pajtić "krojio" Studentsku listu i komandovao ko će biti "vetiran" i sklonjen sa spiska kandidata.

Lompar je podsetio na intervju koji je Pajtić dao listu "Radar", a koji je 19. oktobra 2025. godine prenela "Nova srpska politička misao".

- On tu kaže: "Na studentskoj listi neće biti neke ličnosti koje studenti ocenjuju da izazivaju kontroverze u javnosti". Dakle, on u tom trenutku kaže šta će se dogoditi. Odakle on to zna? Reč je o oktobru 2025. godine - upitao je Lompar u podkastu "Bez pardona".

Lompar je povezao tu izjavu sa načinom na koji je on sam ranije predstavljan u delu medija.

- Mene je Slobodna Evropa odredila, posle Vidovdanskog govora, kao osobu koja izaziva kontroverze - podsetio je Lompar.

Milo Lompar Foto: Printscreen

On je naveo i da je Pajtić, nakon objavljivanja liste, izrazio zadovoljstvo zbog toga što se na njoj, kako je rekao, nisu našle ličnosti koje su izazivale kontroverze. Za Lompara, ta dva Pajtićeva nastupa predstavljaju politički kontinuitet.

- Ovo prvo je, dakle, obećanje, ovo drugo je ispunjenje... Nikakavu zavereničku priču vam ne iznosim, nego kažem: ovi su rekli da sam ja taj koji izaziva kontroverze. Tri meseca posle toga je Pajtić rekao da takvih neće biti i kad je sad lista izašla, on je rekao: "Takvih nema i ja sam zbog toga zadovoljan". Saberite to, ta tri iskaza, i vi tačno vidite, pod jedan, da on na sebe preuzima nešto, da procenjuje, da govori, i tako dalje. Zašto - pita Milo Lompar.

On dalje ističe da veruje da bi bilo najbolje da se na listi uspostavi ravnoteža.

- Druga stvar je da se Pajtić aluzijama direktno okreće prema meni i to je potpuno jasno i očigledno. Prema tome, to je ono što ja mogu da kažem u vezi s tim uticajem o kome je reč - ocenio je on.

On je govorio o "naređivačkom" tonu Bojana Pajtića.

- Kada je reč o tajmingu, odnosno o trenutku kada se to pojavljuje, tu imamo jednu rečenicu Bojana Pajtića koja duboko uznemiruje. On kaže da bi najbolje bilo da niko ništa ne govori dok se izbori ne završe. I sada, opet vidite tu potrebu da se diriguje javnošću. Dok ja ne kažem, niko ne sme usta da obeli... To je uvredljivo, zašto bismo morali to da trpimo - zapitao je Lompar.

Politički analitičar Marko Miškeljin kaže za Kurir da je istupanje Lompara značajno upravo zato što dolazi iznutra.

Marko Miškeljin Foto: Kurir Televizija

- Ako čovek, koji je bio deo priče o studentskoj listi, sada javno govori da je Bojan Pajtić imao uticaj na to ko će se naći na listi, onda više nije dovoljno ponavljati floskulu da je to isključivo autentična studentska lista. Njegove tvrdnje otvaraju veoma jednostavno pitanje: ko je zaista sastavljao listu i ko je imao poslednju reč? Očigledno je da su studenti samo formalno lice, a posebno je indikativno što je Pajtić ranije javno govorio o tome kakvih ljudi neće biti na listi, a danas slušamo da je upravo on imao ulogu u njenom kreiranju. To onda više nije priča samo o jednoj listi, već o pitanju političke transparentnosti. Ako je studentska lista zaista studentska, onda bi bilo sasvim prirodno da se jasno objasni ko je predlagao, ko je imao pravo veta i ko je konačno odlučivao o kandidatima - zaključuje Miškeljin.

Inače, nakon Lomparove informacije da je Bojan Pajtić učestvovao u kreiranju Studentske liste, na Iksu se jednom rečenicom oglasio i advokat Vladimir Gajić, predsednik Narodne stranke:

- Znači ipak je Pajtić mastermajnd studentske liste!

Kurir Politika