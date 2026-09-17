Slušaj vest

Marija Stanković, studetkinja medicine u Nišu je prošla kroz niz neprijatnosti kada su njene tzv. kolege blokirale fakultete. Uprkos svemu, ona je ostala pri narativu da fakulteti što pre počnu sa radom i da prošlogodišnje okolnosti nisu nikako zdrave po društvo.

Marija je ove godine jedina izabrana osoba sa Balkana kao student ambasador na prestižnom programu za interventnu radiologiju u Kopenhagenu, Danska.

Gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, ističe da se radi o evropskom udruženju, ali da je ono najveća organizacija na svetu po pitanju medicine, pa tako okuplja preko 12.000 lekara stručnjaka iz oblasti interventne radiologije. Da bi student postao deo tog programa, naravno, mora da prođe niz selekcija.

- Poslala sam svoju radnu biografiju, imala sam intervju, održala sam predavanje na fakultetu, pa sam od četvrtog do devetog septembra bila u prestonici Danske. Velika je čast biti među takvim ljudima, ali je meni posebno to što sam predstavljala svoju zemlju. Naročito zbog blokada koje smo imali, a zahvaljujući mom fakultetu i predsedniku Aleksandru Vučiću, meni je omogućeno da učim i da prisustvujem ovakvom događaju - rekla je Marija Stanković za Kurir.

05:22 MARIJU SU MALTRETIRALI BLOKADERI - ONA NAPRAVILA USPEH KAO NIKO SA BALKANA: "Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću meni je omogućeno da učim! Izvor: Kurir televizija

Ivana Vučićević, direktorka i glavna odgovorna urednica Studija B je za gledaoce Kurir televizije iznela analizu političkih opcija u Srbiji. Istakla je da politika Aleksandra Vučića gura Srbiju napred, dok sa druge strane nemamo konkretne programe oko toga u kom smeru će se kretati naša republika:

- Ne čujemo niti jedne odgovore koji su nama važni, a tiču se spoljne politike Srbije. Pored toga, nisu spremni na dijalog, a čak nisu izneli ni jednu ekonomsku meru koju bi uveli. Ako ova vlast omogućava veće penzije svake godine, standard, minimalac i to zavidno postaje u EU i zemljama regiona, pa možemo lako da uporedimo ekonomske rezultate Srbije i okolnih zemalja. Mi, zahvaljujući politici predsednika Vučića, možemo sa ponosom da kažemo da smo na najvišem ekonomskom nivou u odnosu na bilo koju godinu unazad - rekla je Vučićević, pa se osvrnula na podršku Crnogoraca u vezi sa listom koju predvodi Ilija Srdanović:

- Imamo evidentno da je Srdanović zapravo Crnogorac. Nemam ništa protiv Crnogoraca, ali ne bi volela da Crnogorac vodi moju zemlju. Zna se ko mora da bude na čelu naše zemlje i kakvu politiku bi trebalo da sprovodi da nama bude najbolje. Ovo je dobar signal i građani bi trebalo da prepoznaju to. Deliti građane na način na koji oni to rade je zaista neprihvatljiv u današnjem društvu. Pored njih, nemate pravo da volite zemlju, a ako tako mislite, onda bi vas oni linčovali.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: