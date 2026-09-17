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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje "Uspeli smo zajedno! Do konačne pobede!"

Vučić kaže da voli da igra šah i dodaje da političke protivnike nije teško pročitati, ali da je nekad teško suprotstaviti im se. Objašnjava i zašto je to tako.

"Volim da igram šah", kaže predsednik Srbije i nastavlja:

"Što se politike tiče, nije ih teško pročitati. Nekad je teško suprotstaviti se, kada talog i mulj ispliva na površinu i kada vas pritisnu vetrovi sa svih strana. Ali smo svi zajedno uspeli da se izborimo. Pobedićemo ih!"

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