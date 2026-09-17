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Član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, izjavio je da lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" želi da Srbija napreduje svakoga dana i da rade konkretne stvari koje će građanima učiniti život boljim.

On je rekao da danas iz Kragujevca kreće po čitavoj Srbiji "crna kutija", u kojoj građani na ekranima mogu da vide sve što se dešavalo u Srbiji u proteklih 18 meseci.

Naveo je da je tokom tog perioda moglo da se vidi zaustavljanje života u Srbiji koje su vršili blokaderi.

"Želimo da podsetimo građane Srbije šta je ono što smo živeli proteklih 18 meseci. Umesto razgovora nudili su pritisak, nudili su blokade, zaustavljanje života u Srbiji dok im se ne preda vlast", rekao je Jovanov.

Istakao je da blokaderi nemaju nikakav plan, nikakav program, niti želju za dijalogom.