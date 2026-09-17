SRBIJA MORA DA BUDE ZEMLJA U KOJOJ SE LJUDI SLUŠAJU I RAZUMEJU! Vučević u Bačkom Jarku: Zabrinjava me politika onih koji odbijaju svaki razgovor (FOTO)
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević obišao je danas Bački Jarak i i prelepo jezero na kom je načinio svoje prve ribolovačke korake.
Vučević se na jezeru sreo sa starim prijateljima i vrhunskim ribolovcima koje godinama nije video, iskoristivši priliku za otvoren i iskren razgovor o budućnosti naše zemlje.
U emotivnoj objav, Vučević se prisetio mladosti, ali se i direktno osvrnuo na beznađe i agresiju koje blokaderi svakodnevno prosipaju po Srbiji:
- Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Bačkom Jarku, na jezeru na kojem sam napravio prve korake u savremenom šaranskom ribolovu, po principu „ulovi i pusti“. Ovo mesto budi najlepše uspomene na mladost i odrastanje, a posebno mi je drago što sam ponovo sreo prijatelje i vrhunske ribolovce koje godinama nisam video...- napisao je Vučević i podvukao:
- Razgovarali smo otvoreno i iskreno, jer Srbija mora da bude zemlja u kojoj se ljudi slušaju i razumeju, čak i kada ne misle isto. Zabrinjava me politika onih koji odbijaju svaki razgovor, ne prihvataju drugačije mišljenje i odbacuju pruženu ruku pomirenja! Nama su potrebni dijalog, sloboda govora i poštovanje svakog čoveka. Samo tako možemo da sačuvamo mir i zajedno gradimo bolju budućnost Srbije!