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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ne veruje da će nosilac Studentske liste, ali i drugi koji se na njoj nalaze, pristati na dijalog sa njim i dodao da je smisao postojanja političkih stranaka da učestvuju na izborima i da predstave programe.

"Ne verujem da će ikada pristati, zato što onog sekunda kada ja podnesem ostavku, onda ja mogu da govorim stvari koje inače kao predsednik ne mogu da govorim. Obavezan sam i da ne izgovaram sve stvari i postoje stvari koje ja znam po prirodi stvari, a ne smem da ih iznosim u javnost jer sam to potpisao, a drugačije je kada više nisam predsednik, tako da onda je i meni malo lakše", rekao je Vučić za TV Informer.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da nosilac studentske liste Ilija Srdanović i drugi promene mišljenje i pristanu na dijalog sa njim, Vučić je rekao da ne veruje da će ikada pristati i dodao da mnogi ljudi misle da bi oni koji su najgori i najlošiji u svemu trebalo da upravljaju zemljom bez ikakvog programa.

"Da se niko ne naljuti, biću potpuno iskren. Meni ponekad ovo sve liči kao na neku igru, kao neki eksperiment sa svima nama, da nam bukvalno nametnu najgore u zemlji i da pokušaju da nam kažu 'to mora da bude tako'. Bukvalno kao da je eksperiment. Meni ponekad to liči na neku neslanu šalu i ponekad bih se i nasmejao da stvari nisu suviše ozbiljne", naveo je Vučić.

Dodao je da su ti ljudi čak napravili i narativ kako se odgovara na škakljiva pitanja i objasnio da će na takva pitanja odgovarati rečenicom "kad pitanja od vitalnog interesa budemo rešili, onda ćemo se baviti time".

Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

"Na pitanje 'Šta mislite o Republici Srpskoj?' odgovaraju sa 'Mi se, pre svega, u ovom trenutku bavimo pitanjem pravosuđa, ekonomije, ali ne sasvim ni ekonomije, ali mnogim drugim važnim pitanjima. Kada ta pitanja od vitalnog interesa budemo rešili, onda ćemo se baviti pitanjem Republike Srpske'. Oni za Kosovo i Metohiju kažu 'najvažnije je da se osigura bezbednost za naš narod, a verujemo da ćemo u budućnosti, stvarajući bolju Srbiju, uspeti da rešimo te probleme'. E, takvi su vam svi odgovori - potpuno besmisleni, bez ikakve strukture, bez ikakvog sadržaja. Prazna priča, jedna velika prevara, laž", rekao je Vučić.

Ukazao je da smisao postojanja političkih stranaka jeste da učestvuju na izborima i da ne razume da neko može opozicione stranke da tera da ne izađu na izbore.

"Mi smo došli dotle da oni vrše pritisak na sve političke stranke da ne izađu na izbore. Smisao postojanja političkih stranaka je da učestvuju na izborima. Stranke se raduju izborima, posebno one koje su u opoziciji, uvek. Ja razumem Ivicu Dačića koji kaže 'Pa ne moramo stalno da idemo na izbore', on je čovek u vlasti, ali je on spreman za izbore. Ali ne razumem one koji su u opoziciji pa ih neko tera pa im kaže 'Ej, nemoj da izađeš na izbore, jer mi ćemo da vodimo kampanju protiv tebe'. Neverovatne se stvari dešavaju", rekao je Vučić.

Govoreći o kandidatima na studentskoj listi, Vučić je rekao da to nisu mladi ljudi i da ta lista ima 1.750 godina više nego lista Srpske napredne stranke.

"Čak ni njihov prvi na listi nije mlađi od mene. Mislim, iste smo godine, čini mi se, rođeni. Prosto hoću da vam kažem, ja koji sam veteran na ovoj listi, sam za njih mladić", rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što je prvi na Studentskoj listi odbio da razgovara sa njim ali je najavio da će protiv njega podneti krivičnu prijavu jer je navodno prekrišio zakon o reklamiranju lekova kada je govorio o sniženju cena lekova, Vučić je odgovorio da mu je i dalje važnije što su cene lekova smanjene, posebno onih koji se uzimaju na recept, čime je pomogao građanima.

"Želeo sam na plastičan način da pokažem koji su ti lekovi i srećan sam da takvi ljudi podnose krivičnu prijavu protiv mene, pošto su takvi ljudi pozivali na nasilje i protiv svojih studenata, tako da nemam nikakav problem", rekao je Vučić.

Dodao je da je ogromna razlika između onog ko uglavnom ne radi ništa i ima vremena da podnosi krivičnu prijavu protiv onih koji rade mnogo i onih koji rade.

"Ja sam srećan što spadam u one koji rade. Ne mogu da kažem mnogo, ali radim koliko god mogu, za razliku od onih koji ne rade ništa pa su dovoljno dokoni da mogu da pišu krivične prijave", rekao je Vučić.

Naveo je da mu je bitno što nisu mogli da podnesu krivičnu prijavu protiv njega da je ukrao pare ili da je tukao bilo koju ženu.

"A to što sam pomagao narodu i što će da podnose krivičnu prijavu zbog toga, nemam nikakav problem sa tim. Dobrodošli u klub, ima jedno 500 krivičnih prijava protiv mene takvih, tako da navikao sam ja na to", naveo je Vučić.

Na pitanje kako se boriti sa očiglednim lažima, Vučić je upitao šta očekivati od ljudi kojima se cela kampanja svodila na laž "otac mu nije otac" i napad na njegovu decu.