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Bivši vođa zločinačke OVK Hašim Tači poslao je poruku preko advokata, što je prvo njegovo oglašavanje posle jučerašnje osuđujuće presude izrečene.

Specijalizovana veća tzv. Kosova osudila su Tačija na 25 godina zatvora, a on najavljuje žalbu na presudu, što je i očekivano, naročito kada se zna, kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče objasio, da će na kraju suđenje OVK zločincima stići do Ustavnog suda tzv. Kosova.

Glavni branilac Luka Mišetić u ovom postupku oglasio se u Tačijevo ime i najavio žalbu.

"Hašim Tači želi da izrazi svoju zahvalnost za izuzetnu podršku koju su on, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići dobili od građana i međunarodnih pristalica, kao i da pozove građane da ostanu mirni kao odgovor na jučerašnju nepravdu" rečeno je na početku Mišetićeve objave.

On je rekao da će odbrambeni tim "uložiti žalbu na jučerašnju presudu Pretresnog veća Žalbenom panelu Specijalizovanih veća Kosova (SVK)", uz tvrdnju da su "napravljene značajne pravne i činjenične greške koje su narušile pravičnost sudskog postupka".

1/5 Vidi galeriju Hašim Tači u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 25 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen

"Tokom čitavog sudskog postupka, odbrana je kontinuirano izražavala zabrinutost u vezi sa procesnom pravičnošću, uključujući širok obim pitanja koja su direktno postavljali članovi Pretresnog veća, na način koji, prema njenom mišljenju, nije stvarao utisak nepristrasnosti", izjavio je Mišetić.

On je rekao da odbrana ostaje pri stavu da su "sudske intervencije prešle granicu neutralnog traganja za istinom, narušavajući utisak nepristrasnosti koji se zahteva prema međunarodnim standardima pravde".

"Prema mišljenju odbrane, ovaj nedostatak nepristrasnosti sada se odrazio i na presudu Pretresnog veća", rekao je on.

Odbrana navodi da su "zaključci Pretresnog veća o krivici van razumne sumnje zasnovani na nedovoljnim i nepotvrđenim dokazima“.

On je istakao da će odbrana uložiti žalbu na odluke Pretresnog veća "zbog kršenja njegovih osnovnih prava na pravično suđenje, zagarantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Ustavom Kosova" i da Tači negira umešanost u ubistva.