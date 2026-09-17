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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je danas, posle Bačkog Jarka, obišao i Temerin, gde je razgovarao sa građanima pozivajući na mir, dijalog i prekid političkog širenja mržnje.

Lider SNS-a Vučević obratio se okupljenim građanima koji su ga dočekali sa velikim oduševljenjem.

- Dragi prijatelji, hvala vam na divnom dočeku - rekao je na početku Vučević.

- Hvala vam na energiji, snažnim emocijama koje ne krijete, jer upravo te emocije u nam potrebne svima, kada tu emociju vidite u ljudima koji su preživeli velike muke u prethodnih dve godine, onda to puno znači. Došao sam da se zahvalim u ime predsednika i u svoje ime što ste sve izdržali, što ste bili strpljivi, jer bez vas ne bi uspeli - rekao je Vučević.

Potom je Vučević istakao značaj predstojećih izbora i pozvao sve ljude da glasaju o sebi, da donesu odluku o platama i penzijama, da donesu odluku o tome ko je onaj koji može da državu drži stabilnom.

- Svako od vas i svaki građanin Srbije, da razmisli šta je najbolje za njegovu kuću i porodicu - rekao je Vučević.

Vučević je govoreći o blokaderima istakao kako žele nekakvu "pravdu" da postignu nasiljem, kao i da žele institucije a sve su blokirali.

On je takođe istakao koliko je vlast uradila mnogo dobrog i da vlast nudi narodu dogovor i pomoć, mir i stabilnost, veće plate i penzije.

- Nudimo narodu dogovor o boljoj Srbiji - istakao je Vučević.

Na kraju govora Vučević je pozvao sve da izađu na izbore.

- Jedna je lista protiv blokadera a to je lista "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija"! Pobeda za sve nas, za bake i deke, za porodice, dosta je podela, pobeda za Srbiju! Živela Srbija! - rekao je Vučević.

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