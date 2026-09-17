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Profesor Lompar, doskoro ideolog novonastale liste, sav gnev je sručio na studente, ali je javno progovorio i o tome zašto više nije na njihovoj strani, kao i ko upravlja listom. Rekao je da “studentskom listom komanduje nekadašnji funkcioner DS Bojan Pajtić”, kao i da sam Lompar nije hteo da se na njoj nađe i da je podrži, “zbog grupacije iz Novog Pazara”.

1/5 Vidi galeriju Blokaderi iz Pazara pokušavaju da Srbima nametnu žig genocidnosti zbog Srebrnice Foto: Prinskrin

Gosti "Usijanja" koji su analizirali okolnosti bili su Livija Pavićević, iz SNS, Uglješa Mrdić, član Predsedništva SNS, Darko Obradović, analitičar.

Pavićević je pričala o navodima da Pajtić stoji iza "Studentske liste", ali i izjavama koje je izneo Lompar:

- Danas imamo sve informacije, sada su pale maske i vidimo ko, između ostalog, stoji iza "studentske" liste, to je zapravo blokaderska lista. Bojan Pajtić i Dušan Petrović su za vreme svoje vladavine urušili našu lepu Srbiju. Iz senke upravljaju i odlučuju ko će da se nađe na toj listi. Najkontroverzniji je prvi na njihovoj listi, Ilija Srdanović, a o njemu je obelodanjena biografija ponašanja. Vršio je razna nasilna ponašanja prema ženama i zaposlenima. Zbog toga je promenio kliniku u kojoj je radio. Nekada davno je podržavao SNS. Ta ličnost prikazuje konkretne kontroverze. Sada imamo više elemenata koji su umešani i o tome smo i pričali protekle dve godine. Ovde nema reči o studentima i našoj deci, već je to bila lažna slika, kako bi se ranjiva populacija našeg društva iskoristi za masovnost ljudi - započeo je Pavićević.

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Mrdić je komentarisao da li je čudno da Lompar nije na listi blokadera, s obzirom na to da je bilo očekivano da će biti jer je govorio na protestima, a u jednom trenutku se doživljavao kao perijanica studentskog pokreta. Međutim, neki članovi opozicije su govorili da neće podržati pomenutu listu ukoliko se Lompar nađe na njoj.

- Mene više ništa ne iznenađuje što se njih tiče. Međusobno se svađaju, podeljeni su u više opcija, ali su u jednoj strani jedinstveni, a to je što se tiče rušenja predsednika Vučića i SNS. Kada čujemo izjave Lompara, to je sve dokaz nesloge. Zamislite da takvi ljudi vode državu. Prvo, do zadnjeg trenutka ništa nismo znali oko njihove liste, a naša je bila skroz transparentna. Nemaju plan, ni program, a uz to se i međusobno svađaju. To govori koliko su neozbiljni u politici, ali imaju dobru potporu i donacije iz inostranstva što se tiče organizovanosti. Oni imaju pravo da na listu stave bilo koga, ali je problem što je to neozbiljno. Imaju nekih 11 tačaka koje su prilično neozbiljni. SNS ima ozbiljan plan i program razvoja. Mi pozivamo na ujedinjene, da bude mir i stabilnost. Oni pozivaju na nasilje, mržnju i ko ne glasa za njih oni gledaju odmah kao da je protiv njih. Ako ne pobede, pokušaće sa revolucijom, a ako pobede, lustiraće nas - ističe Mrdić.

Obradović je analizirao da li "Studentska lista" vrši pritisak na ostale opozicione stranke koje ih nisu podržale:

- Da sam njihov strateški savetnik, nikada im ne bih rekao da se povuku sa svojih lista i stranaka. Dakle, ta podvala o depolitizacije politike je najgore što može da postoji. Podržavam Đilasa, Ponoša i Grbovića da izađu na izbore, mislim da zarad srpske demokratije što više stranaka treba da učestvuje na izborima. Džaba rejting i sve ako vaše biračko telo nije disciplinovano ili mu smeta neko na listi. Problem srpske opozicije je upravo izbirljivost. Da se opozicione partije odreknu svog postojanja zbog netransparentnosti Studentske liste, nikada to ne bih prihvatio kao njihov glasač. Ne bih podržao onog kog oni podržavaju - rekao je Obradović.

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Kurir.rs

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