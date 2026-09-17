Slušaj vest

Organizacija Eko Straža koja otvoreno podržava tzv. "studentsku listu" i najavila je da će joj pomagati tokom kampanje i promocije, objavila je snimak Milenka Jovanova, u kojem on tvrdi da se veliki deo studentskog programa svodi na "dalji progon i maltretiranje", uz komentar: "Jovanov je to odlično razumeo. Konačno sa zadovoljstvom da uplatimo porez."

Naime, član Predsedništva Srpske napredne stranke Milenko Jovanov govorio je o "programu" 11 tačaka tzv. "studentske liste" i tom prilikom je ocenio da se veliki deo plana odnosi na, kako je rekao, "dalji progon" političkih protivnika i neistomišljenika.

Na njegove reči reagovala je Eko Straža, koja je na Instagramu objavila snimak Jovanova uz komentar koji je šokirao javnost.

"Pa i tih jedanaest tačaka, najveći deo se odnosi na ovo: dalji progon, dalje maltretiranje, samo što bi sada uključili i državne organe u to maltretiranje i progon, da nas proganjaju legalno, a ne nelegalno, kako se to radilo do sada. Dakle, jurenje po ulicama, samo ne sada o svom trošku, nego o trošku svih vas poreskih obveznika. To je otprilike njihova ideja", glasi izjava Milenka Jovanova.

Ipak, pažnju javnosti nije privukla samo njegova izjava, već i poruka koju je Eko Straža objavila uz snimak:

"Jovanov je to odlično razumeo. Konačno sa zadovoljstvom da uplatimo porez."