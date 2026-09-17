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Ilija Srdanović, vođa blokaderske liste na najbedniji način napao je predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pominjući njegovu porodicu - oca, majku, decu...

Srdanović se, naime, tokom jednog gostovanja nije libio da pokuša da uvredi Vučića aludirajući na to da predsednika ne vole njegovi najbliži.

- Meni pojedinačno strašno puno znači što sam ja u grupi ljudi koji jesmo slobodni, ljudi koje ih njihove majke vole, vole ih njihovih očevi, vole ih njihova deca, porodice, vole ih komšije, poštuju, na poslu su poštovani. Oni nemaju problem s time da nisu voljeni. Znate, teško je biti nevoljen - rekao je on.

Na pitanje voditeljke na koga aludira, Srdanović je besramno nastavio:

- I izuzetno je teško da počnete da imate nick name (nadimak) sa "ne". To je strašno. I to je strašan sud. I onda odatle počinje gomila problema koje možete da imate i u svom biću.