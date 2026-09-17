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Poslanici albanskog parlamenta usvojili su danas deklaraciju "O presudi Specijalizovanih veća u Hagu za Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija", u kojoj su izrazili duboko negodovanje i potpuno neslaganje sa odlukom da bivše vođe takozvane OVK budu osuđene na višegodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina.

Brisel se nije oglasio tim povodom!

U deklaraciji koja je usvojena navodi se i da se smatra da je presuda "duboko nepravedna", navodi se u saopštenju koje je objavljeno na internet stranici albanskog parlamenta.

"Skupština Albanije ponavlja istorijsku istinu koja se ne može relativizovati, rat Oslobodilačke vojske Kosova bio je rat za slobodu i oslobođenje Kosova", navodi se u deklaraciji.

Foto: Franc Zhurda/AP

Dodaje se da je takozvana "OVK bila odlučujuća snaga u otporu naroda Kosova i put koji je vodio do njegovog oslobođenja, slobode i nezavisnosti".

"Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Selimi i Jakup Krasnići su neodvojivi od ove istorije, od rata za oslobođenje i od puta Kosova ka njegovoj slobodi, nezavisnosti i državnosti", navodi se u deklaraciji.

Dodaje se da Skupština Albanije "izražava duboku zabrinutost zbog dvostrukih standarda u suočavanju sa krvavom prošlošću regiona", kao i da se "protivi svakom pokušaju Srbije i Rusije da politički instrumentalizuju ovaj proces, da relativizuju zločine Miloševićevog režima i da delegitimizuju oslobodilački rat, nezavisnost i državnost Kosova".

"Albanski parlament izražava punu solidarnost sa Kosovom, njegovim narodom i institucijama, kao i sa Hašimom Tačijem, Kadrijem Veselijem, Redžepom Selimom i Jakupom Krasnićijem i njihovim porodicama", navodi se u deklaraciji.

1/5 Vidi galeriju Hašim Tači u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 25 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen

Albanski parlament u dokumentu navodi da "ova presuda nije konačna reč" i da će "sva pravna sredstva i dalje faze procesa biti iskorišćeni do kraja, garantujući puno poštovanje standarda pravičnog postupka".

Skupština Albanije je pozvala da se ​​koordinišu akcije sa takozvanom skupštinom i vladom Kosova, "sa ciljem ispravljanja ove nepravde institucionalnim sredstvima".

Specijalizovana veća u Hagu osudila su u sredu bivše vođe tzv. OVK Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija na po 25 godina zatvora, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina.

Dakle, ovakva reakcija albanskog parlamenta nije naišla na osudu EU.