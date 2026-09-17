Politika
BIĆE POD REDNIM BROJEM ŠEST: RIK proglasila izbornu listu Stranke pravde i pomiranja
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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na večerašnjoj sednici izbornu listu Stranke pravde i pomiranja (SPP) za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine.
Lista koja će se nalaziti pod rednim brojem šest na glasačkom listiću nosi naziv "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje", a nosilac liste je predsednik SPP Usame Zukorlić.
Lista je usvojena sa 20 glasova od prisutnih 20 članova RIK-a.
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