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Republička izborna komisija (RIK) proglasila je na večerašnjoj sednici izbornu listu "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u - Slobodan Nikolić" za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar, na kojima će učestvovati kao lista nacionalne manjine.

Nosilac ove liste koja će se nalaziti pod rednim brojem sedam na glasačkom listiću je Slobodan Nikolić.

Lista je usvojena sa 20 glasova od prisutnih 20 članova RIK-a.

Zamenik člana RIK-a Ana Damnjanović rekla je da je ta lista sa 25 kandidata podneta RIK-u danas u 12.30 časova, kao i da je tu listu podneo zastupnik Ruske stranke Slobodan Nikolić.