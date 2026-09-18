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Hrvatski mediji krenuli su u otvorenu kampanju podrške Iliji Srdanoviću, predvodniku tzv. studentske liste.

U gotovo svim medijima u "lijepoj njihovoj" osvanuli su članci o "kardiologu koji se suprotstavlja Vučiću".

Hrvatski mediji o Iliji Srdanoviću Foto: Printscreen

Naravno, to ne čudi nikoga, pošto su Hrvati od samog starta pružili podršku najekstremnijim blokaderima, uključujući i one koji su planirali državni udar.

U akciju se naravno uključila i sarajevska Slobodna Bosna.

Ilija Srdanović
Foto: Printscreen

U svim tekstovima koje su Hrvati objavili ne pominju se sumnje da je bio nasilan prema koleginicama, kao ni njegove bliske veze sa Milom Đukanovićem i njegovim ljudima.

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