Politika
HRVATI U OTVORENOJ KAMPANJI ZA ILIJU SRDANOVIĆA: Vođa "studentske" liste im je glavna tema, a ćute o vezama sa Milom Đukanovićem
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Hrvatski mediji krenuli su u otvorenu kampanju podrške Iliji Srdanoviću, predvodniku tzv. studentske liste.
U gotovo svim medijima u "lijepoj njihovoj" osvanuli su članci o "kardiologu koji se suprotstavlja Vučiću".
Hrvatski mediji o Iliji Srdanoviću Foto: Printscreen
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Naravno, to ne čudi nikoga, pošto su Hrvati od samog starta pružili podršku najekstremnijim blokaderima, uključujući i one koji su planirali državni udar.
U akciju se naravno uključila i sarajevska Slobodna Bosna.
Foto: Printscreen
U svim tekstovima koje su Hrvati objavili ne pominju se sumnje da je bio nasilan prema koleginicama, kao ni njegove bliske veze sa Milom Đukanovićem i njegovim ljudima.
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