"PONOVO BOLESNI NAPADI NA ALEKSANDRA VUČIĆA I NJEGOVU PORODICU" Brnabić o uvredama Ilije Srdanovića predsedniku: Zamislite da taj čovek bude sutra premijer
- Ana Brnabić je reagovala na uvrede Ilije Srdanovića upućene Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici, ocenivši ih kao bolesne napade.
- Poručila je da Vučić nikada nije uzvraćao istom merom, već je pružao ruku i pozivao na dijalog zarad Srbije.
Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na uvrede koje je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputio Ilija Srdanović, prvi na studentsko - blokaderskoj listi.
- Još jednom se pokazuje zašto su oni koji su osmislili prevaru zvana "Studentska lista" smatrali da je politički pametno da što duže ostanu skriveni i da se ne eksponiraju previše. Jer kada počnu otvoreno da govore, pokažu svoje lice i odmah postane jasno šta se zapravo krije iza svega. Nismo čuli ni plan, ni program, nijednu ozbiljnu ideju o tome kako bi vodili Srbiju. Umesto toga, ponovo bolesni napadi na Aleksandru Vučića i njegovu porodicu. I nikada vam nije odgovorio istom merom. Uvek je ponovo pružio ruku i pozvao na dijalog - zarad Srbije - navela je Brnabićeva na Iksu.
Pozvala je građane "da razmisle kako bi se ljudi kao što je Srdanović ponašali kada bi, kojim slučajem, dobili vlast."
- Ako ovako govore dok još nisu na vlasti, šta bi bilo sa ljudima i porodicama u Srbiji koji se sa njima politički ne slažu? Da li bi svako ko misli drugačije postao meta? Zamislite samo da čovek koji na ovaj način govori i razmišlja sutra bude predsednik Vlade Srbije. Idemo do pobede, da zaštitimo Srbiju od ovakvih - kazala je Brnabićeva.
Kurir Politika