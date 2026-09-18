- Još jednom se pokazuje zašto su oni koji su osmislili prevaru zvana "Studentska lista" smatrali da je politički pametno da što duže ostanu skriveni i da se ne eksponiraju previše. Jer kada počnu otvoreno da govore, pokažu svoje lice i odmah postane jasno šta se zapravo krije iza svega. Nismo čuli ni plan, ni program, nijednu ozbiljnu ideju o tome kako bi vodili Srbiju. Umesto toga, ponovo bolesni napadi na Aleksandru Vučića i njegovu porodicu. I nikada vam nije odgovorio istom merom. Uvek je ponovo pružio ruku i pozvao na dijalog - zarad Srbije - navela je Brnabićeva na Iksu.