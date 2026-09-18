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Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na uvrede koje je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputio Ilija Srdanović, prvi na studentsko - blokaderskoj listi.

- Još jednom se pokazuje zašto su oni koji su osmislili prevaru zvana "Studentska lista" smatrali da je politički pametno da što duže ostanu skriveni i da se ne eksponiraju previše. Jer kada počnu otvoreno da govore, pokažu svoje lice i odmah postane jasno šta se zapravo krije iza svega. Nismo čuli ni plan, ni program, nijednu ozbiljnu ideju o tome kako bi vodili Srbiju. Umesto toga, ponovo bolesni napadi na Aleksandru Vučića i njegovu porodicu. I nikada vam nije odgovorio istom merom. Uvek je ponovo pružio ruku i pozvao na dijalog - zarad Srbije - navela je Brnabićeva na Iksu.

Pozvala je građane "da razmisle kako bi se ljudi kao što je Srdanović ponašali kada bi, kojim slučajem, dobili vlast."

- Ako ovako govore dok još nisu na vlasti, šta bi bilo sa ljudima i porodicama u Srbiji koji se sa njima politički ne slažu? Da li bi svako ko misli drugačije postao meta? Zamislite samo da čovek koji na ovaj način govori i razmišlja sutra bude predsednik Vlade Srbije. Idemo do pobede, da zaštitimo Srbiju od ovakvih - kazala je Brnabićeva.

Kurir Politika

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