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ANS najoštrije osuđuje napad u Užicu na Vesnu Veizović, glavnu i odgovornu urednicu portala „Vaseljenska“, i zahteva hitnu reakciju policije i tužilaštva.

ANS u ovom slučaju prepoznaje nedopustiv obrazac odnosa prema novinarkama koje ne dele stavove blokadera. Uvrede, pretnje, mizoginija i nasilje nisu politička borba - to je ugrožavanje bezbednosti novinarke.

Zahtevamo da nadležni odmah ispitaju sve navode iz prijave, utvrde odgovornost i preduzmu zakonom propisane mere. Politička pripadnost nikoga ne sme štititi, a uređivačka politika medija ne sme biti izgovor za ćutanje o napadu.