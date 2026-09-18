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Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević reagovao je na prozivke i uvrede koje je prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

- Napad na predsednika Aleksandra Vučića, uvijen u oblande navodne "studentske" liste, predstavlja još jedan sramotan pokušaj političkog diletanta da se preko blaćenja čoveka koji danonoćno radi za Srbiju dokopa prostora u javnosti. Ilija Srdanović i oni koji ga gurnuše u prvi plan, svaka njihova licemerna reč i svaka podla aluzija, direktno pokazuju jad i čemer politike koju zastupaju, bez ideja, bez programa i bez ijednog konkretnog rezultata! Dok se predsednik Vučić bori za nove investicije, radna mesta, infrastrukturu i stabilnost Srbije u najtežim globalnim uslovima, lažni elitisti se bave vulgarnim vređanjem i uličarskim provokacijama. Ako je to "studentska" politika, onda je to politika potpunog debakla i moralnog posrtanja - naveo je Vučević na Instagramu.

Prema njegovim rečima, građani Srbije odlično vide razliku između onih koji grade i bore se za našu zemlju i onih kojima je, kako je rekao, jedini program mržnja prema Aleksandru Vučiću.

- A hrabro bi bilo da sve što ima Srdanović kaže Aleksandru Vučiću direktno. Međutim, on za hrabrost ne haje i od TV duela beži kao blokaderi od pristojnosti. Nikakve skrivene poruke i napadi ne mogu umanjiti poverenje koje narod ima u predsednika, niti mogu zaustaviti napredak Srbije. Što će se 25. oktobra i pokazati - kazao je Vučević.

Kurir Politika

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