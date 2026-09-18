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Pupin inicijativa objavila je novi autorski tekst predsednika te organizacije, Vuka Velebita u kom se navodi da uloga Srbije u Evropi ne bi trebalo da se meri isključivo odnosom prema sankcijama Rusiji.

Velebit ističe da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, Dunavu i transportnoj infrastrukturi, može postati ključni logistički koridor za obnovu Ukrajine i jačanje povezanosti centralne Evrope, Zapadnog Balkana i Crnog mora kroz Karpatsku inicijativu.

- Da li uloga Srbije u Evropi treba da se meri isključivo njenim odnosom prema sankcijama Rusiji? U novom autorskom tekstu, Vuk Velebit objašnjava zašto bi Karpatska inicijativa mogla da otvori prostor za konkretniji doprinos Srbije obnovi Ukrajine i jačanju evropske povezanosti. Zahvaljujući svom položaju, Dunavu i transportnoj infrastrukturi, Srbija ima potencijal da postane važan logistički i rekonstrukcioni koridor između centralne Evrope, Zapadnog Balkana i Crnog mora - navedeno je u objavi na Instagramu.

Ceo tekst pročitajte na njihovom sajtu putem linka u opisu profila.

Kurir Politika

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