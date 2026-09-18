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Uprkos pojačanim tenzijama i novim okupljanjima najavljenim u Prištini, reakcija javnosti i pravnih stručnjaka usmerena je na pravne paradokse i politički karakter ove odluke, pri čemu ocenjuju da presuda predstavlja kompromis koji izbegava punu odgovornost za etničko čišćenje Srba i zločine počinjene nakon završetka oružanih sukoba 1999. godine.

Za Kurir televiziju su o posledicama presude i bezbednosnoj situaciji govorili Milovan Drecun, predsednik Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne skupštine i predsednik Radne grupe za istraživanje zločina tzv. OVK, i haški branilac i advokat Miroslav Vasić.

Foto: Kosovo onlajn

Režim u Prištini sprema nove optužnice protiv Srba

Komentarišući mogućnost eskalacije sukoba na terenu, Milovan Drecun navodi da je situacija trenutno pod kontrolom, ali upozorava na mogućnost incidenata.

- Stiglo im je upozorenje da ne idu na Gračanicu i na Srbe koji se nalaze na severu. Ipak, rizik od incidenata i upada na srpske teritorije uvek postoji. Očekujem reakciju Kurtijevog režima u vidu podizanja sve većeg broja optužnica protiv Srba za navodne ’zločine’, kako bi se pariralo ovoj odluci suda. On želi da potvrdi svoju tezu da je nad Albancima izvršen genocid, a znate kako kažu, kada hiljadu puta izgovorite laž, ona za njih postaje istina... Javna je tajna među Albancima da je takozvana OVK činila monstruozne zločine, ali oni to ne žele da priznaju ni sami sebi. Čitav narod pokazuje da nije spreman da prihvati postojanje tih zločina, čime na neki način postaju saučesnici jer su svim silama podržavali - započeo je Drecun.

Osvrćući se na karakter presude, Drecun je naglasio da je u pitanju politička odluka.

- Nisu shvatili da se ovde praktično sudi celokupnoj terorističkoj OVK, njenom nastanku i ciljevima. Činjenica da se u optužnici navode i drugi članovi koji uopšte nisu uhapšeni jasno ukazuje na politički pritisak. Očigledno je neko procenio i rekao 'Ova četvorica sasvim dovoljna'.

04:20 Milovan Drecun: Albanci su saučesnici tzv. OVK jer su podržavali njihov cilj Izvor: Kurir televizija

Govoreći o informaciji da Priština priprema oko 100.000 evra za žalbu, Drecun je to ocenio kao skandal.

- Solidarišu se sa ratnim zločincima koje je, pritom, osudio sud osnovan upravo voljom parlamenta u Prištini. Sada treba da se pozabavimo odgovornošću Albanije, jer je ona stvorila takozvanu OVK kako bi imala udarnu pesnicu za otimanje naše teritorije. Kada je reč o ”Žutoj kući”, jednom od najtežih slučajeva, nije postojala mogućnost da se taj zločin procesuira jer je arhiva iz Haškog tribunala uništena. Izgovor je bio da nisu imali gde da je čuvaju i da nemaju mesta, zamislite, baš taj deo. Za ”Žutu kuću” ne postoje veštačenja, a surova istina glasi: 'Nema tela - nema dela'. Notorna je laž kada kažu da je tzv. OVK kontrolisala Albaniju, jer je bilo obratno.

Naglasio je da je opstanak optužbe za udruženi zločinački poduhvat od presudnog značaja za utvrđivanje istorijske i pravne odgovornosti.

- Ostao je naveden cilj stvaranja nezavisnog Kosova i uspostavljanja pune kontrole, a do svega toga se dolazilo planiranim, sistematskim ubijanjem i Srba i Roma, to jasno stoji u presudi. Svako ko bi stao na put tom cilju bio je eliminisan - objasnio je Drecun.

Zašto lideri tzv. OVK nisu osuđeni na zločin protiv čovečnosti?

Sa druge strane komentarišući to što se Tači oglasio preko advokata smatrajući da su u presudi napravljene pravne i procesne greške, advokat Vasić je složio da je reč o politički kompromisnoj odluci.

- Ova presuda je politički kompromisna i mislim da sama po sebi nije upitna. Međutim, ono što predstavlja problem jeste drugi deo, koji je kosovski sud doneo u saglasnosti sa Evropskom unijom, ovaj sud je formiran bez uključenja Ujedinjenih nacija, dakle samo na osnovu dogovora Kosova i EU. Objasniću zašto kažem da je kompromisna: to se odnosi na pitanje etničkog čišćenja Srba sa teritorije Kosova, odnosno na zločin protiv čovečnosti. Sud ih je po toj tački optužnice oslobodio, navodeći da je počinjen samo ratni zločin jer im cilj nije bio da istrebe civilno stanovništvo. Pritom se zaboravlja da se zločin protiv čovečnosti može počiniti i u okolnostima gde nema rata - istakao je Vasić.

Miroslav Vasić, haški branilac i advokat Foto: Kurir Televizija

Postoji pravni paradoks u samoj strukturi suda i definisanju sukoba.

- Nisu utvrdili da je bilo zločina protiv čovečnosti kako bi izbegli odgovornost za zločine koji su se dogodili neposredno nakon rata. Upravo tada je ubijen najveći broj civila i tada je sprovedeno etničko čišćenje, dok su se najveći masakri odigrali tokom 1999. godine. Takođe, drugi deo presude je izuzetno paradoksalan. S jedne strane, sud navodi da se nije bavio pitanjem da li je takozvana OVK bila formirana legalnim putem, ali je sa druge strane konstatovao da se ovde radilo o ’međunarodnom oružanom sukobu’ između njih i srpskih snaga. Postavlja se ključno pitanje: Kako sukob može biti kvalifikovan kao međunarodni ako se u potpunosti odvijao na teritoriji Republike Srbije? - poručio je za kraj Vasić.

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Kurir.rs

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