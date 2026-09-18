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Koalicija Autentična desnica, koju čine Novi DSS i Monarhisti, predala je Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) listu kandidata za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, pod nazivom "Autentična desnica - Dr Miloš Jovanović".

Na listi je 250 kandidata, a nosilac liste je predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović.

RIK ima zakonski rok od 48 sati da proglasi listu.

Podsećamo, vanredni parlamentarni izbori raspisani su za 25. oktobar.

Prva je proglasila listu vladajuća koalicija predvođena Srpskom naprednom strankom pod nazivom "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" uz koju je predato više od 220.000 potpisa podrške građana.

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