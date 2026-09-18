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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sa sastanka zemalja Karpatske inicijative.

- Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce saradnje sa zemljama ovog dela Evrope i snažnije se povežemo sa Karpatskim regionom i Poljskom - ističe se u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

On naglašava da će otvaranje brze pruge Beograd–Budimpešta dodatno olakšati povezivanje, kao i da je pred nama i uspostavljanje boljih veza između Srbije i Rumunije.

- Energetika, putevi, železnica i drugi infrastrukturni projekti od najvećeg su značaja za sve nas i verujem da za njih možemo da dobijemo veću podršku Evropske unije. O značaju ovog regiona za našu ekonomiju najbolje govori činjenica da 50 posto našeg izvoza ide u Rumuniju, Mađarsku i Češku, dok je trgovinska razmena sa Ukrajinom porasla za 42 posto - naglasio je predsednik, i zaključio: