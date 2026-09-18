VUČIĆ PORUČIO SA SASTANKA ZEMALJA KARPATSKE INICIJATIVE: Verujem da možemo da uradimo veoma dobar posao i ostvarimo velike benefite za Srbiju
- Vučić je poručio da Karpatska inicijativa Srbiji otvara nove pravce saradnje sa zemljama tog dela Evrope i jača veze sa Karpatskim regionom i Poljskom.
- Istakao je da će brza pruga Beograd–Budimpešta i bolji odnosi sa Rumunijom dodatno olakšati povezivanje Srbije sa regionom.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se sa sastanka zemalja Karpatske inicijative.
- Karpatska inicijativa za Srbiju predstavlja priliku da otvorimo nove pravce saradnje sa zemljama ovog dela Evrope i snažnije se povežemo sa Karpatskim regionom i Poljskom - ističe se u objavi na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.
On naglašava da će otvaranje brze pruge Beograd–Budimpešta dodatno olakšati povezivanje, kao i da je pred nama i uspostavljanje boljih veza između Srbije i Rumunije.
- Energetika, putevi, železnica i drugi infrastrukturni projekti od najvećeg su značaja za sve nas i verujem da za njih možemo da dobijemo veću podršku Evropske unije. O značaju ovog regiona za našu ekonomiju najbolje govori činjenica da 50 posto našeg izvoza ide u Rumuniju, Mađarsku i Češku, dok je trgovinska razmena sa Ukrajinom porasla za 42 posto - naglasio je predsednik, i zaključio:
- Važni su poslovni kontakti i veze među ljudima, a posebno mogućnost da približimo naše građane i privučemo više turista iz zemalja Karpatskog regiona. Verujem da možemo da uradimo veoma dobar posao i ostvarimo velike benefite za Srbiju.