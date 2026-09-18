SUMNJIVE VEZE OBAMINE EKOLOŠKE AKTIVISTKINJE SA INOSTRANIM CENTRIMA MOĆI: Ko je Iva Marković, kandidatkinja "studentske" liste
- Iva Marković je na blokaderskoj listi, a godinama su je finansirali inostrani fondovi i fondacije, među njima Obamina fondacija i nemački donatori.
- Ona je bila angažovana u više političkih pokreta i partija, od Ne davimo Beograd do Ekološkog ustanka i Zeleno-levog fronta.
Inostrani fondovi i otvoreni “spoljni” uticaj ponovo se dovode u vezu sa Pajtićevom blokaderskom listom, čime se otvaraju ozbiljna pitanja o tome ko su im nalogodavcima i čije interese sprovode!
Pod rednim brojem 174 na ovoj listi osvanula je Iva Marković, lažna ekološkinja i aktivistkinja nevladinih organizacija, čija karijera vrvi od inostranog finansiranja, od Obamine fondacije i nemačkih fondacija, preko Evropskog fonda za demokratiju, do političkih partija "Ne davimo Beograd", "Stav", "Sviće", "Borba", "Ne damo Jadar","Zeleno-levi front", koalicije Mirana Pogačara "Bravo" i Ćutinog "Ekološkog ustanka".
Da je Ivi Marković politika strast vidi se po njenom angažmanu u više političkih partija kao i kandidaturi na listi Ne davimo Beograd za odbornike u Skupštini grada Beograda 2018. godine, zatim članstva u Levom samitu Srbije, učestvovanju i pisanju programa Partije ekološke levice, gostovanje na osnivačkoj skupštini političkog pokreta "Bravo", kao i učestvovanje u osnivanju lažnog ekološkog pokreta "Ekološki ustanak", Aleksandra Jovanovića Ćute koji je kasnije prerastao u političku stranku.
Iako se blokaderski pokret od ovih organizacija ograđivao više puta, kao i po nedavnim tvrdnjama blokadera da se Iva Marković ne može naći na njihovoj listi zbog jasne političke profilisanosti i izgrađene mreže inostranih donatora od Obamine fondacije, Evropskog fonda za demokratiju, Fondacije "Fridridrih Ebert" i Levog samita Srbije koji finansira nemačka fondacija Roza Luksemburg, koji dugi niz godina "sponzorišu" njen aktivizam u Srbiji.
Očigledno su njeni kontakti "spolja" uticali da se ona ipak nađe na Pajtićevoj listi kandidata za narodne poslanike. Pitanje je glavno, koliko će Iva slušati svoje donatore prema kojima ima obaveze jer su dugi niz godina iz inostranstva finansirali projekte njene NVO "Polekul"?!
Kada pogledate blokadersku listu jasno vam je da glavni kadrovik blokadera upravo Bojan Pajtić koji pored osvedočenih separatista i bivših DOS-ovaca gura i ljude čiji su karijerni i finansijski koreni u potpunosti vezani za inostranstvo, a čiji je angažman očigledno samo paravan za sprovođenje tuđih interesa i slabljenje države Srbije.