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Inostrani fondovi i otvoreni “spoljni” uticaj ponovo se dovode u vezu sa Pajtićevom blokaderskom listom, čime se otvaraju ozbiljna pitanja o tome ko su im nalogodavcima i čije interese sprovode!

Sa Barakom Obamom, učešće u projektu fondacije Obama "Leaders Europe" Foto: Društvene Mreže

Pod rednim brojem 174 na ovoj listi osvanula je Iva Marković, lažna ekološkinja i aktivistkinja nevladinih organizacija, čija karijera vrvi od inostranog finansiranja, od Obamine fondacije i nemačkih fondacija, preko Evropskog fonda za demokratiju, do političkih partija "Ne davimo Beograd", "Stav", "Sviće", "Borba", "Ne damo Jadar","Zeleno-levi front", koalicije Mirana Pogačara "Bravo" i Ćutinog "Ekološkog ustanka".

Iva Marković kandidat za grdskog odbornika na koalicionoj listi Ne davimo Beograd na izborima za skupštinu grada Beograda 2018. godine. Foto: Društvene Mreže

Da je Ivi Marković politika strast vidi se po njenom angažmanu u više političkih partija kao i kandidaturi na listi Ne davimo Beograd za odbornike u Skupštini grada Beograda 2018. godine, zatim članstva u Levom samitu Srbije, učestvovanju i pisanju programa Partije ekološke levice, gostovanje na osnivačkoj skupštini političkog pokreta "Bravo", kao i učestvovanje u osnivanju lažnog ekološkog pokreta "Ekološki ustanak", Aleksandra Jovanovića Ćute koji je kasnije prerastao u političku stranku.

Foto: Društvene Mreže

Iako se blokaderski pokret od ovih organizacija ograđivao više puta, kao i po nedavnim tvrdnjama blokadera da se Iva Marković ne može naći na njihovoj listi zbog jasne političke profilisanosti i izgrađene mreže inostranih donatora od Obamine fondacije, Evropskog fonda za demokratiju, Fondacije "Fridridrih Ebert" i Levog samita Srbije koji finansira nemačka fondacija Roza Luksemburg, koji dugi niz godina "sponzorišu" njen aktivizam u Srbiji.

Fotografija sa članovima pokreta Borba i Sviće Foto: Društvene Mreže

Očigledno su njeni kontakti "spolja" uticali da se ona ipak nađe na Pajtićevoj listi kandidata za narodne poslanike. Pitanje je glavno, koliko će Iva slušati svoje donatore prema kojima ima obaveze jer su dugi niz godina iz inostranstva finansirali projekte njene NVO "Polekul"?!

Iva sa Zlatkom Kokanovićem i sa saborcima iz „Ne damo Jadar“ na odbrani šume Šodroš 2023. godine Foto: Društvene Mreže